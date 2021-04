Verstappen supera Hamilton e vence em Ímola

O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, na manhã deste domingo (18), no Autódromo de Ímola, na Itália. Foi a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2021. A vitória do piloto da Red Bull começou a ser construída ainda na primeira curva, quando saltou do terceiro para o primeiro lugar, ultrapassando seu companheiro de equipe, Sergio Perez, e o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, que largou na pole position.

Hamilton conseguiu um heróico segundo lugar, após rodar e ir parar na caixa de brita quando perseguia Verstappen, caindo para o nono posto. Ele foi salvo por uma bandeira vermelha, causada na mesma volta por um acidente entre seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e o inglês George Russell, da Williams. A interrupção da prova fez com que todos os pilotos fossem reagrupados no grid.

Lando Norris, da McLaren, completou o pódio, na primeira vez em que dois pilotos britânicos subiram os degraus ao mesmo tempo desde 2012. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em quarto lugar, o seu companheiro espanhol Carlos Sainz ficou em quinto, e Daniel Ricciardo, da McLaren, em sexto. O canadense Lance Stroll foi o sétimo colocado com a Aston Martin. Pierre Gasly, da AlphaTauri cruzou a linha de chegada em oitavo lugar e Kimi Raikkonen foi nono pela Alfa Romeo.

O francês Esteban Ocon levou o último ponto, pela Alpine. A Mercedes ficou na liderança do Mundial de Construtores, com 60 pontos, contra 53 da Red Bull. Hamilton agora tem 44 pontos contra 43 de Verstappen. Norris soma 23. A próxima corrida do Mundial de Fórmula 1 será no dia 2 de maio, no Autódromo de Portimão, em Portugal.