Verstappen passa Hamilton no final e vence o GP da França de F1

A temporada 2021 do Mundial de Fórmula 1 segue acirrada e, neste domingo (20), o Grande Prêmio da França teve mais um capítulo da disputa entre o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, que busca seu primeiro título. Melhor para o piloto holandês, que ultrapassou o britânico na penúltima volta, para receber a bandeira quadriculada em primeiro.

Na largada, parecia que a prova seria um passeio de Hamilton. Verstappen, que largou na frente, errou e foi ultrapassado pelo piloto da equipe alemã. Entretanto, após uma estratégia bem sucedida de duas paradas, Max ficou mais rápido na pista e conseguiu retomar a ponta. Hamilton foi o segundo e o mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe do holandês, completou o pódio.

Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes, foi o quarto, seguido pelo dupla da McLaren, o britânico Lando Norris e o australiano Daniel Ricciardo, fechando os seis primeiros. Pierre Gasly, da AlphaTauri; Fernando Alonso, da Alpine; Sebastian Vettel, da Aston Martin e Lance Stroll, também da Aston Martin, completaram os dez primeiros, que pontuaram na prova no cicuito de Paul Ricard.

Verstappen ampliou sua liderança no campeonato, agora tem 131 pontos, contra 119 de Hamilton. Entre os construtores, a Red Bull está na frente, com 215 pontos, contra 178 da Mercedes. A Fórmula 1 volta, já no próximo final de semana, com a primeira, de duas corridas, no circuito de Spielberg, com o Grande Prêmio da Áustria. Na semana seguinte, o autódromo abriga o Grande Prêmio da Estíria.