Vermelhinhos operam em esquema especial no carnaval

A Empresa Pública de Transportes (EPT), autarquia de transportes da Prefeitura de Maricá, preparou um esquema especial para o folião não ficar a pé neste carnaval. Até a Quarta-Feira de Cinzas (26) seis linhas da cidade operam em regime diferenciado. Aumento da frota, horários extras e linha especial são as novidades.

Para a manicure Lúcia Ferreira, que mora em Itapeba, a medida implicará positivamente em seu carnaval, já que não precisará utilizar mais o carro. “A gente ia de carro para as praias, deixava no estacionamento e tinha que pagar. Agora, com o vermelhinho, nem precisa mais. O ônibus passa na porta e deixa na porta, foi a melhor coisa que fizeram para a gente aqui em Maricá. Eu vou para Araçatiba, Ponta Negra, para Barra, vou para todo lugar com o vermelhinho, é uma maravilha”, disse.

A partir das primeiras horas do próximo sábado, 22/02, as linhas E01 (Ponta Negra via Manoel Ribeiro), E02 (Ponta Negra via Cordeirinho), EXPRESSO CARNAVAL (Cordeirinho Direto), E10 (Centro x Bambuí via Manoel Ribeiro), E13 (Centro x Itapeba), E14 (Centro x Jaconé) e E15 (Jaconé Circular) funcionam com itinerários alternativos, alterações de percurso e horário ampliado.

De acordo com João Paulo Brito, diretor operacional da EPT, a importância do esquema é atender com conforto e segurança o turista e o maricaense.

“Maricá receberá uma quantidade recorde de foliões para os dias de carnaval. Pensando nisso e visando propiciar uma maior segurança e conforto para todos, montamos um esquema especial na operação das linhas operadas pela EPT em Maricá. A expectativa é que só nos dias de carnaval o número de viagens e de passageiros aumente em 100% para os locais de praia, e 50% nas demais linhas, e é por isso que o planejamento se torna tão importante, aumentando a frota, estendendo horários e fazendo o necessário para atender à população”, explicou.



“Essa mudança vai melhorar bastante para a gente. Nós gostamos muito de ir à praia e de vir ao Centro a noite. Dá para ver que não vai ter aquela concentração gigante de pessoas e carros, vamos poder andar com as crianças tranquilo, vai ficar melhor”, disse Ereni Amorim, dona de casa e moradora de Inoã.

Ainda de acordo com a EPT, mais horários extras e aumento da quantidade de ônibus circulando dependerá da demanda e movimentação de foliões na cidade.

O esquema completo é o seguinte: Em Ponta Negra, E01 (Ponta Negra via Manoel Ribeiro) – Itinerário normal até a Rua São Pedro Apóstolo com ponto final e retorno da linha efetuados nas proximidades do DPO. E02 (Ponta Negra via Cordeirinho) – Saída do Terminal Rodoviário de Maricá; Rua Ari Spídola; Rua Climaco Pereira; Rua Domício da Gama; Rua Alferes Gomes e Rua Nossa Senhora do Amparo, a partir desse ponto a linha seguirá o itinerário normal com alteração apenas na chegada à Ponta Negra. O ponto final e retorno da linha serão efetuados na Rua Capitão José Caetano de Oliveira.

Expresso Carnaval (Cordeirinho Direto) – Seguirá com itinerário alternativo e não passará por Bambuí. As viagens da linha especial serão intercaladas com as viagens da linha E02 (Ponta Negra via Cordeirinho), o que atenderá os usuários deste trecho com intervalos de aproximadamente 15 minutos.

Bambuí — E10 (Centro x Bambuí via Manoel Ribeiro) – Tendo em vista uma maior eficiência no cumprimento dos horários de saída do Terminal Rodoviário de Maricá, e considerando o trânsito intenso típico do período festivo, a linha que atende o bairro Bambuí terá o itinerário alterado e realizado de forma circular. Trajeto especial E10 – Via Cordeirinho, Avenida Maysa, Rua 107, Praça de Bambuí, Estrada Antônio Callado, RJ 106 no sentido Niterói, Retorno Km 30, Avenida Roberto Silveira, Rodoviária. *Excepcionalmente, a partir do dia 26/02 (Quarta-feira de Cinzas), o itinerário da linha E10 – Bambuí será realizado de forma circular no sentido inverso. Ida via Manoel Ribeiro e retorno via Cordeirinho.

Itapeba, E13 (Centro x Itapeba) – Seguirá sem alterações no percurso de ida e os usuários deverão ficar atentos ao retorno que será pelo seguinte trajeto: Praça São Pedro, Rua Vereador Aloisio Rangel de Freitas, RJ 106 no sentido Saquarema, Avenida Roberto Silveira (Flamengo), Rodoviária. Jaconé, E14 (Centro x Jaconé) – O itinerário será ampliado. No sentido Jaconé, o ônibus seguirá até o DPO de Ponta Negra e retornará seguindo seu percurso normal até Jaconé. No retorno ao Centro de Maricá não haverá alteração no itinerário. E15 (Jaconé Circular) – Não seguirá pela Via Vital, circulará pela estação e o seu ponto final será nas proximidades do DPO de Ponta Negra.