Vereadores falam sobre expectativas para o legislativo 2023

O Poder Legislativo é uma parte fundamental da construção das regras da administração pública e da convivência dos 5568 municípios brasileiros. Com um percentual importante do PIB (Produto Interno Bruto) do estado do Rio de Janeiro, as cidades do Leste Fluminense contam com Câmaras Municipais – como, por exemplo, as de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá – que voltarão às atividades na próxima quarta-feira (15), marcando – às vésperas do Carnaval – o fim do recesso parlamentar.

Algumas dessas casas tiveram recomposições, por conta de alguns vereadores terem assumido como deputados estaduais – caso de Verônica Lima (PT), de Niterói, e Professor Josemar (PSOL), de São Gonçalo, por exemplo. Na avaliação do cientista político Márcio Malta, “geralmente, após a posse de um novo governo federal, isso talvez influencie no debate local, por causa das novas alianças dos partidos em plano nacional”.

Encaminhando solicitações ao Poder Executivo, o vereador e presidente do PSD de Maricá, Dr. Felipe Auni ressalta que, mesmo no recesso, o trabalho “não foi paralisado”. Ele destaca o fato de o governo federal estar alinhado politicamente à Prefeitura:

“Não fico limitado ao gabinete da Câmara. Tenho o meu escritório, onde atendo a população. Este vai ser um ano em que o governo pretende avançar bastante. Prevejo que muitas matérias aparecerão para a gente analisar e votar. É um ano de início de um governo federal que tem o mesmo partido e a mesma linha do nosso governo municipal. Isso vai favorecer muito a cidade”.

Outro fato relevante do retorno do recesso parlamentar se deve ao fato de Niterói e São Gonçalo constarem entre as quatro maiores cidades do estado – não apenas em termos populacionais – mas de arrecadação de impostos, que precisam de uma eficiente configuração política entre os poderes Executivo e Legislativo.

De uma maneira geral, a população precisa prestar atenção no que ocorre nas casas legislativas: ali, está-se construindo regras legais para a execução das políticas públicas. Isso traz possibilidades de melhorias para a sociedade, somado ao reforço do processo democrático, que é o mais importante, em períodos difíceis para a democracia brasileira, como o que estamos passando, nos últimos anos. É o que avalia o cientista político Guilherme Carvalhido. Com o retorno dos trabalhos dos vereadores, ele vislumbra a possibilidade de cobrança, por parte da população, de ações efetivas para os problemas municipais:

“Esse é o tipo de ação mais importante. Muitas vezes, a população, ao votar em vereadores, deputados federais e estaduais, esquecem-se das próprias funções desses legisladores, que é construir regras e cobrar, do Poder Executivo, de forma eficaz, e o mais rapidamente possível, a aplicação dessas leis, em benefício do município”.

Pautas

De acordo com Carvalhido, as pautas das cidades dependem das realidades locais. Na avaliação dele, genericamente, quando se analisam esses municípios, há necessidades básicas, como a de transporte público – não apenas internamente -, mas também em relação à região metropolitana. Afinal, boa parte dos moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá se deslocam para o Rio de Janeiro para trabalhar. “Nas cidades mais empobrecidas, como São Gonçalo, Itaboraí, além de algumas partes de Maricá e Niterói, encontra-se a necessidade de pautar saneamento básico, que é uma pauta que deveria ser essencial para os vereadores”, ressaltou o cientista político, que destacou outros importantes fatores municipais, como o ensino fundamental e as políticas públicas de saúde, naquilo que está ligado ao Sistema Único de Saúde:

“Deve-se cobrar, também, do Governo do Estado, os recursos provenientes, aplicando-os, dentro dessas pautas. Como são municípios importantes, com faixas populacionais significativas, há uma possibilidade de se conseguir recursos importantes do governo estadual. Naquilo que cabe ao município, destaco transporte público, educação primária – básica –, saneamento básico e políticas públicas municipais, como a de saúde primária e preventiva, que possam trazer benefícios para a população. Os cidadãos devem procurar menos a emergência e mais uma saúde pública preventiva. E aprecisam cobrar”.

Horizonte político

Para o presidente da Câmara Municipal de Niterói, Milton Carlos Lopes (PP), há “perspectivas positivas para a cidade”, após o retorno do recesso legislativo de 2023:

“O ano promete ser produtivo e cheio de trabalho. Um dos pontos principais a ser destacado é a previsão de que o Poder Executivo encaminhará mensagens executivas ao Legislativo, a respeito do projeto “Niterói 450 anos”. Uma vez no Legislativo, serão debatidos e discutidos os benefícios para a população de Niterói”.

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB) disse que o retorno do recesso será de “muito trabalho”:

Vereador Lecinho, de São Gonçalo – Divulgação

“Vamos retomar a sessão de terça a quinta-feira. Acredito que, logo na retomada do Legislativo, serão apresentados diversos projetos de Leis”.

Outro presidente de casa legislativa, o vereador Elber Corrêa (Republicanos), de Itaboraí, também comentou sobre o que espera do retorno aos trabalhos:

“A cada ano, a Câmara bate seu recorde de indicações e projetos de leis. Espero que, mais uma vez, possamos contribuir para melhorar a vida das pessoas”.

Vindo de uma cirurgia, o presidente da Câmara Municipal de Maricá, Aldair de Linda (PT) – também foi procurado -, mas não pode responder à reportagem.