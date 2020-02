Vereadores deixam a Câmara Municipal para assumirem secretarias regionais

No último fim de semana o prefeito Rodrigo Neves (PDT) movimentou peças fundamentais no seu tabuleiro político. Ao visar oxigenar a administração municipal, o chefe do executivo fez mudanças em duas secretarias regionais: a do Cubango, Santa Rosa e Vital Brazil (que passou a ser administrada pelo vereador João Gustavo, do PHS) e a do Rio do Ouro (que terá à frente o vereador Paulo Henrique, do Cidadania). Em seus lugares na Câmara Municipal vão assumir os suplentes José Carlos Mendes (PSB) e Fafá Araújo (Cidadania).

Além das nomeações dos vereadores para assumirem as secretarias, o prefeito nomeou Rubia Cristina Costa Bomfim Secundino como titular da Secretaria Executiva, no lugar de Paulo Bagueira (SDD); e Salomão Zanouch Lima Vianna, na coordenação da Secretaria de Acessibilidade, no lugar da Tânia Rodrigues (PDT).

Segundo João Gustavo, será muito bom poder trabalhar numa secretaria de vital importância para o bom funcionamento da máquina administrativa e poder ajudar as pessoas do lugar do qual se considera filho.

“Me sinto honrado com o convite para ser secretário. Santa Rosa, Cubango e Vital Brazil, são áreas de extrema importância para a cidade e precisam de um olhar focado nas demandas dessa região. Vou aproveitar a oportunidade para levar uma creche escola para esses locais”, declarou João Gustavo.

Já Fafá Araújo, que vai entrar no lugar de Paulo Henrique (do mesmo partido) disse que nesta segunda (10) esteve na Câmara para preparar o seu retorno.

“Fui conversar com o presidente da Câmara, vereador Milton Cal (Progressitas), para saber que dia vou tomar posse, mas não tive a resposta”, disse o suplente.

Procurados, o vereador Paulo Henrique não retornou as ligações. Já José Carlos Mendes não foi localizado pela reportagem.