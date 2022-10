Vereadores de Niterói votarão Moção de Repúdio contra prefeito de São Gonçalo

Parlamentares se manifestarão amanhã (20)

Na sessão plenária de hoje (19), a Câmara Municipal de Niterói propôs uma Moção de Repúdio ao prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), que – ao falar sobre a questão dos royalties do petróleo – se referiu às cidades de Niterói e Maricá como ‘um bando de filhos da puta’, num palanque, em ato de campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), em Alcântara. Em live, hoje, o gestor voltou atrás no ‘desabafo’, esclarecendo que, na verdade, estaria se referindo à classe política das duas cidades.

Propositor da Moção – que será votada amanhã (20) -, o vereador Professor Túlio (PSOL) destacou que, em Niterói, “miliciano não se cria”. “Somos a cidade que derrotou Bolsonaro”, lembrou.

Já Douglas Gomes, vereador do PL, disse que as “pessoas estão usando do momento para fazer política”. Na avaliação dele, a fala de Nelson se referia ao prefeito de Maricá e Niterói. “Não foi direcionada à população. Eu estava ao lado do presidente Bolsonaro e, em nenhum momento, o prefeito de São Gonçalo se referiu à população de Niterói”, disse.

Recém-eleita deputada estadual em 2 de outubro, a vereadora Verônica Lima (PT) disse que, embora tenham interpretado que a fala de Capitão Nelson não tenha sido dirigida às populações de Niterói e São Gonçalo, ela a repudia da mesma forma. “Ele estava, sim, reportando-se às populações, porque a classe política de Niterói e São Gonçalo foi eleita pelo povo. As divergências do plano político são tratados de forma despreparada, no Brasil de hoje. Sempre fomos uma cidade acolhedora para nossos irmãos e irmãs gonçalenses”, frisou Lima.

O vereador Renato Cariello (PDT) disse que faz questão de assinar a moção de repúdio, porque, segundo ele, “a fala do Capitão Nelson humilhou a população de Niterói e Maricá”. “Bolsonaro, ali, perdeu votos com a fala infeliz do prefeito”, alertou.