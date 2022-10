Vereadores de Niterói votam hoje Moção de Repúdio contra Capitão Nelson

Prefeito de São Gonçalo se justificar dizendo que xingou prefeitos e não a população de Niterói e Maricá

Na sessão plenária de ontem (19), foi apresentada na Câmara Municipal de Niterói uma proposta de Moção de Repúdio ao prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), que – ao falar sobre a questão dos royalties do petróleo – se referiu às cidades de Niterói e Maricá como “um bando de filha da puta”, num palanque durante ato de campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), em Alcântara. Em live, o gestor voltou atrás no ‘desabafo’ e esclareceu que, na verdade, estaria se referindo à classe política das duas cidades.

Propositor da Moção – que será votada hoje (20), o vereador Professor Túlio (PSOL) destacou que, em Niterói, “miliciano não se cria”.

“Somos a cidade que derrotou Bolsonaro”, lembrou.

Já Douglas Gomes, vereador do PL, disse que as “pessoas estão usando do momento para fazer política”. Na avaliação dele, a fala de Nelson se referia ao prefeito de Maricá e Niterói.

“Não foi direcionada à população. Eu estava ao lado do presidente Bolsonaro e, em nenhum momento, o prefeito de São Gonçalo se referiu à população de Niterói”, disse.

Recém-eleita deputada estadual, a vereadora Verônica Lima (PT) disse que, embora alguns tenham interpretado a frase como sendo direcionada à classe política, o que ela repudiaria de qualquer maneira, Verônica afirmou que, na compreensão dela, as agressões foram sim à população de Niterói e Maricá.

“Ele estava, sim, reportando-se às populações, porque a classe política de Niterói e São Gonçalo foi eleita pelo povo. As divergências do plano político são tratados de forma despreparada, no Brasil de hoje. Sempre fomos uma cidade acolhedora para nossos irmãos e irmãs gonçalenses”, frisou Lima.

O vereador Renato Cariello (PDT) disse que faz questão de assinar a moção de repúdio, porque, segundo ele, “a fala do Capitão Nelson humilhou a população de Niterói e Maricá. Bolsonaro, ali, perdeu votos com a fala infeliz do prefeito”, alertou.

Live

Após a repercussão negativa da fala em que chama as cidades de Niterói e Maricá de “bando de filha da puta”, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), tentou se justificar. Em pronunciamento divulgado em suas redes sociais, o mandatário gonçalense disse que se referia aos governantes das cidades e não à população.

“Na minha fala sobre os royalties me referi aos governantes das cidades de Niterói e Maricá e não à população. Esses grupos políticos, que dominam essas cidades há anos, vêm prejudicando São Gonçalo levando recursos que são nossos por direito. Direito esse já reconhecido pela Justiça”, disse.

Políticos de ambas as cidades se manifestaram contra a fala, entre eles o ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá (PT), que chamou Nelson de imbecil. O prefeito de São Gonçalo classificou a fala do petista como ridícula e o acusou de estar tentando jogar a população de Niterói e Maricá contra ele.

“É ridículo esse posicionamento do político de Maricá. Até porque, ele sabe que estou certo. Não seria mais fácil eles assumirem logo que estão querendo impedir que São Gonçalo receba o que é seu por direito? E não adianta querer jogar a população de Niterói e Maricá contra mim. Todos sabem que tenho muito carinho, amigos e parentes por lá”, complementou.