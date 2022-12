Vereadores de Niterói encerram trabalhos com leis a favor do circo e de combate à pobreza

No apagar das luzes de 2022, os vereadores de Niterói estão correndo para concluir as pautas mais importantes do ano. Caso da LOA (Lei Orçamentária anual), que será votada amanhã (27) – salvo, segundo o presidente da Câmara Municipal, Milton Carlos Lopes (PP), ocorra “algum imprevisto” – e das Mensagens Executivas do prefeito Axel Grael (PDT): oito de dez delas foram aprovadas na última quinta-feira (22).

No meio disso tudo, o conjunto dos parlamentares aprovaram alguns Projetos de Lei, ligados às pautas da Cultura e da Assistência Social, que estavam pendentes de aprovação, em segunda discussão (definitiva), para se transformarem em lei.

Dentre eles, o que dispõe sobre a instalação e o funcionamento de circos itinerantes no município. Um dos incisos aponta que, para garantir a sobrevivência e a complementação de renda, o circo poderá locar (alugar) suas dependências e outras manifestações artísticas, como shows diversos, músicas, teatros, danças, cultura popular e oficinas artísticas.

O autor do projeto é Leonardo Giordano (PC do B), ex-secretário de Cultura da cidade, na gestão Axel Grael. De acordo com ele, não havia, em Niterói, um marco legal para lidar com empresas permanentes de caráter itinerante:

Foto: rede social

“São trabalhadores da cultura, empresas – algumas delas – sediadas em Niterói. Elas ficavam no marco legal dos eventos, que precisam de legislação própria, específica. Agora, a cidade tem um dos textos mais modernos do Brasil para atrair circos para o município, para que possam sair daqui gerando emprego para trabalhadores das artes locais. Essa legislação foi construída democraticamente, junto com os circenses de Niterói, que escreveram essa legislação comigo”.

Primeira infância

Outro projeto aprovado recentemente, também em segunda discussão, foi o que se refere princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância e sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância, de autoria da vereadora Verônica Lima (PT), em coautoria com Jhonatan dos Anjos (PDT).

Foto: rede social

Dentre as áreas prioritárias da nova legislação, constam a saúde materno-infantil; a segurança alimentar e nutricional, combatendo a desnutrição e obesidade infantil, assim como os demais transtornos alimentares na infância; a educação infantil; o combate à pobreza; a convivência familiar e comunitária; a assistência social à família e à criança; a cultura da infância e para a infância; o brincar e o lazer.

Em fevereiro de 2023, Verônica Lima assume, como deputada, uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Enumerando outras legislações de sua autoria – como a que visa a implementar políticas públicas para as mulheres de Niterói – ela destacou que, na reta final do ano legislativo e de seu mandato como vereadora, não perde a oportunidade de “agradecer à população”.

Coautor da legislação que trata da primeira infância, Jhonatan dos Anjos também teve outro projeto aprovado, em segunda discussão: o que declara como de Utilidade Pública Municipal o Instituto Árvore Bons Frutos, que tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida através das atividades esportivas e culturais.