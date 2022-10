Vereadores de Niterói aprovam Moção de Repúdio a Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo

Em ato de campanha pela reeleição de Bolsonaro, ele xingou as cidades de Niterói e Maricá

Com abstenção do vereador Daniel Marques (União Brasil) e voto contrário de Douglas Gomes (PL), na tarde de hoje, a maioria dos parlamentares da Câmara Municipal de Niterói aprovou uma Moção de Repúdio ao prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), por ele ter se referido às cidades de Niterói e Maricá como ‘um bando de filhos da puta’. Referindo-se ao tema da distribuição dos royalties do petróleo no estado, o “desabafo” do gonçalense se deu na última terça (18), em evento de campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), no bairro do Alcântara.

“No dia de ontem, vários vereadores fizeram uso da palavra, reiterando e reafirmando o apoio à moção de repúdio que fiz às palavras utilizadas pelo prefeito de São Gonçalo”, destacou o vereador Professor Túlio Motta (PSOL) – autor da proposição. “É inaceitável que esse tipo de agressão ocorra. Niterói não baixa a cabeça para miliciano”, acrescentou.

O vereador Renato Cariello (PDT) parabenizou seu colega, o presidente da Câmara, Milton Carlos Lopes, o CAL (Progressistas), por ter colocado a proposta de Moção de Repúdio na pauta da votação de hoje. Revelando indignação, o parlamentar destacou que o prefeito gonçalense “desdenhou da população de Niterói e Maricá”. “Um cabo eleitoral que, com sua conduta delirante e desrespeitosa, acaba tirando voto do seu candidato à Presidência da República. A população gonçalense não concorda com a fala do Capitão Nelson”.

Gonçalves: ‘Precisamos construir pontes, não destruí-las’

Outro parlamentar que pediu a palavra foi Fabiano Gonçalves (Cidadania). Ele observou que acredita numa reflexão do prefeito de São Gonçalo acerca do “mal que ele causou, não só a ele, enquanto pessoa pública, mas também ao presidente, que estava ao seu lado, aos políticos ao seu redor e ao povo, que estava ali, no entorno”. “Se essa atitude começar a despertar uma animosidade entre as cidades, poderemos ter mais problemas. A força de trabalho de Niterói é, notadamente, de São Gonçalo. Os servidores desta Casa, em sua grande maioria, são moradores de lá. Teremos que enfrentar essa questão dos royalties de forma muito equilibrada e madura”, disse o parlamentar niteroiense.

O vereador ressaltou que Nelson foi infeliz e que, na condição de político da cidade de Niterói, sentiu-se ofendido. Ele pediu ao presidente CAL que convidasse o presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho Breda (MDB), para que haja um encontro entre os parlamentares das duas cidades. A ideia é que não se possa deixar que a situação de animosidade se agrave. “Temos problemas que convergem para Niterói e São Gonçalo. A questão das Barcas vai impactar todos os municípios da região metropolitana II. Vamos dar um gesto de como deve ser a política: construir pontes, não destruir pontes”, propôs.

Votando contrariamente à Moção de Repúdio, o vereador do PL, Douglas Gomes manteve suas críticas ao prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT). Disse que o “Axel é tão covarde que, em vez de responder diretamente, manda sua tropa responder”. “Foi claro que o prefeito de São Gonçalo se direcionou ao Axel Grael. Querer votar uma moção contra o ataque que o prefeito sofreu, que votem. Mas querer dizer que uma população foi atacada, que a classe política foi atacada”, estaria errado, na avaliação do parlamentar. Vale lembrar que, por meio de suas redes sociais, o próprio prefeito niteroiense criticou a fala de Capitão Nelson, na última terça (18).

Em aparte, o vereador Gallo (Cidadania) disse que não é a primeira vez que Capitão Nelson ofende Niterói. “No início da campanha de governador, ele pegou o microfone e disse que, na pandemia, Rodrigo Neves (PDT) fez uma blindagem (barreira sanitária) para não deixar que o povo de São Gonçalo entrasse em Niterói. Essa foi a primeira mentira. Não sei qual é a frustração que ele tem com a cidade de Niterói. O filho dele teve uma votação expressiva aqui. Somos uma cidade democrática. O Axel não é o responsável pela distribuição dos royalties do petróleo. Merece todo o repúdio. Essa direita da direita não sabe conviver com a normalidade e a democracia. Vamos eleger Lula e voltar à normalidade”, frisou Gallo.

Daniel Marques (União Brasil) lamentou o desdobramento do episódio. Acrescentando que não se pode piorar uma relação “com um cara que está aí até o final de 2024”, ele destacou que, de fato, não se pode xingar “impropérios da forma que se quer”. Mas transformaram a Moção, como se ela fosse para o cidadão niteroiense. “Se o prefeito Axel se sentiu, de alguma forma, atingido, deve ajuizar uma ação – indenizatória ou penal. Estamos colocando lenha na fogueira. Falo com a tranquilidade de quem não capta votos da polarização. Isso pode ter desdobramentos maiores: não vai parar nos royalties. Não acho que fazer chegar uma moção de repúdio à mão de um cara que já se retratou seja o melhor caminho. Estamos repudiando uma ação baseada em interpretação. Precisamos ter mais cuidado com isso. Perdemos tempo, discutindo essa maluquice. Vou me abster”, criticou.

Na opinião do vereador Leonardo Giordano (PC do B), a fala de Nelson foi uma falta de responsabilidade, porque o prefeito gonçalense tentou jogar a população do município de São Gonçalo, contra Niterói, “uma cidade irmã”. “Quanto mais investimento Niterói e São Gonçalo tiverem, isso beneficia toda a região e as duas populações. Ele foi grosseiro, infeliz e não se comportou como alguém que merece o cargo. Lamento que tenhamos que passar por isso, com esses políticos bolsonaristas, que não sabem nem se conduzir a si próprios”.

Capitão Nelson lamenta a Moção de Repúdio

Em nota, a assessoria de imprensa do prefeito Capitão Nelson ressalta que ele lamenta que sua fala tenha sido mal interpretada e utilizada politicamente. “Em momento algum, referiu-se à população dos dois municípios. Ainda que tenha se exaltado, durante o discurso, o prefeito criticou especificamente a conduta dos governantes de Niterói e Maricá, em relação à questão da divisão dos royalties entre os municípios da região metropolitana do Estado do Rio”.

Em relação à moção de repúdio, a nota destaca ainda que o “prefeito recebe com pesar, mas não se espanta, diante do atual momento político”. “E reitera seu apreço e carinho pelos moradores de Niterói e Maricá, com os quais o gonçalense convive e mantém relações permanentes de amizade e trabalho”.

Capitão Nelson destacou, por fim, tratar-se de uma questão que precisa ser resolvida, porque São Gonçalo sofre os impactos da produção de petróleo, tanto quanto os vizinhos, e faz jus a uma parcela maior na divisão dos royalties. “Causa estranheza que o direito dos gonçalenses gere tanta discórdia, justamente por parte de quem sempre defendeu, na teoria, a necessária integração do Leste Fluminense”.

A Câmara de Niterói já se mobilizou em torno de outras moções de repúdio. Em maio último, por exemplo, foi votada uma, contra “o governo Claudio Castro, pela violência institucional contra os mortos na Chacina do Jacarezinho”, aprovada pelo parlamento, e outra, contra o “Pastor Felippe Valadão, da Igreja Lagoinha de Niterói, rejeitada.