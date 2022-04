Vereadores de Maricá votam projetos ligados à saúde

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (6), os vereadores votaram e aprovaram diversos projetos de lei relacionados à saúde e que buscam mais conscientização e disseminação de informações sobre a qualidade de vida do maricaense. O primeiro projeto a ser votado é de autoria do vereador Hadesh que institui no Calendário Oficial do Município o Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil a ser comemorado no dia 3 de junho.

Também foi votado, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 100/2018 de autoria do vereador Dr. Richard, que institui a Semana Municipal de Atenção e contra o Lúpus no município. A data será comemorada na segunda semana do mês de maio. Por falar em saúde, também foi votado, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 216/2021, de autoria do vereador Netuno, que institui no Calendário Oficial do Município de Maricá o Programa “Novembro Azul”, dedicado à prevenção e conscientização do exame de próstata.

Foi votado, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 54/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a ementa e o art. 1º, da Lei nº 3.047, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. Os vereadores também votaram, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 272/2021, de autoria da vereadora Andréa Cunha, que inclui no Calendário Oficial de eventos comemorativos do aniversário do Município de Maricá a “Gincana Nacional de Pintura”.

Os vereadores votaram também o Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração do anexo I da Lei Complementar nº 336, de 10/05/2021; alteração do anexo I da lei complementar nº 321, de 11/12/2019; e sobre a revisão geral dos servidores públicos e agentes políticos do município.

Alterações de nomes de rua – Os vereadores votaram o Projeto de Lei nº 28/2022 de autoria do vereador Aldair de Linda, que reconhece, denomina e confirma como Rua Nossa Senhora das Mercês, em Itaipuaçu. Também foi votado o PL nº 263/2021 de autoria do vereador Hadesh, que nomeia como Rua Marly Vieira Caldeira a atual Rua 86, em Araçatiba; o Projeto de Lei nº 270/2021, de autoria do vereador Cemar, que dispõe sobre a nominação da Praça Carmelita de Souza, a atual Praça localizada na Avenida Beira Rio, no Parque da Cidade.

Também foi votado o Projeto de Lei nº 274/2021 de autoria do vereador Danilo Santos, que denomina como nome da Rua Erika Getrud Buschel a atual Rua 82, Loteamento Jardim atlântico Leste, Itaipuaçu; e o Projeto de Lei nº 151/2021 de autoria do vereador Xandi de Bambuí, que denomina como Rua Arthur Marcarthur de Souza Teixeira, a atual Rua 125, em Bambuí.

Os vereadores também votaram o PL nº282/2021 de autoria do vereador Bambam, que denomina como Rua Nilton Nunes, a atual Rua 9, em Chácaras de Inoã; o Projeto de Lei nº 304/2021 de autoria do vereador Felipe Auni, que denomina como Rua Comandante Homero Queiroz da Silva a atual Rua Eugênia Modesto da Silva, antiga Rua “D”, localizada no Parque Eldorado, Centro.

Todas as alterações de rua foram votadas em primeiro e segundo turnos.

Moções – Foram votadas moções de aplausos e congratulações de autoria do vereador André Casquinha ao Pr. Tales Siqueira dos Santos; do vereador Marquinho da Juventude para Wanderson Correia do Carmo; do vereador Xandi de Bambui a Rose da Silva Costa.