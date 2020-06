Vereadores de Maricá estudam abertura de CPI contra a Cedae

Os vereadores de Maricá voltaram a falar sobre os serviços prestados pela concessionária Cedae no município. Eles informaram que estudarão a possibilidade de abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a companhia. Os vereadores afirmaram que recebem muitas denúncias contra a concessionária por falta de água e esgoto sanitário.

Foi votado e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei de autoria do vereador Felipe Paiva que institui a Semana Municipal de Estudos e Conscientização sobre a Síndrome do X Frágil. O PL prevê que sejam promovidas atividades na semana comemorativa que deve ocorrer entre 22 e 28 de setembro. A síndrome é uma desordem ligada ao cromossomo X que causa distúrbios mentais e de comportamento.

Também foi votado o Projeto de Lei de autoria do ex-vereador Bidi que denomina como Rua Betty Bantel a atual Rua 133, em Cordeirinho. Os vereadores também votaram, em segundo turno, o projeto de lei do vereador Marcinho da Construção que institui a Semana Municipal do Inverno Solidário na cidade.