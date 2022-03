Vereadores aprovam Dia de Conscientização e combate ao álcool

Durante a sessão desta segunda-feira (28), os vereadores de Maricá votaram o Projeto de Lei nº 123/2021, de autoria do vereador Cemar, que institui no município e inclui no calendário oficial de eventos da cidade o “Dia de Conscientização e combate ao álcool e outras drogas” a ser comemorado no dia 01 de setembro.

Os vereadores votaram, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 20/2021, de autoria do vereador Dr. Felipe Auni, que institui a criação do Programa de qualificação profissional para pessoas com deficiência.

Os vereadores votaram, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 186/2021, de autoria do vereador Hadesh, que cria a semana de mobilização municipal contra a obesidade infantil. Os vereadores também votaram o Projeto de Lei n° 148/2021, de autoria do Vereador Xandi de Bambuí, que dispõe sobre a denominação da Rua Tenente José Graciliano de Mello, a atual Rua 83, em Jardim Balneário Bambuí.

Moções – Foram votadas moções de aplausos e congratulações de autoria do vereador Marquinho da Juventude Rosilea da Conceição e a Andreza Coelho Rosa; do vereador Xandi de Bambui a Rosângela Lemos Rodrigues funcionária do setor de varrição atuante no município de Maricá.