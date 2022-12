Proposta abre possibilidade de realização de concurso público no Legislativo niteroiense em 2023

Saulo Andrade

O presidente da Câmara Municipal de Niterói, Milton Carlos Lopes, o CAL (PP) assegurou, em sessão plenária realizada ontem (6), que os vetos do PCCS (Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos) dos 378 funcionários efetivos do Legislativo será a primeira matéria a ser votada pelos vereadores, nesta quarta-feira (7). O PCCS analisa, atualiza e equilibra a estrutura dos cargos e funções, além de estabelecer as regras de administração salarial e definir parâmetros justos e técnicos, abrindo a possibilidade para concurso público, a partir de 2023.

No dia 19 de agosto último, a lei foi sancionada (reconhecida), mas com vetos parciais. O grupo de trabalho que elaborou o plano reconheceu dois erros materiais. No artigo 15, há uma inversão na ordem do texto: de nomeação, estágio probatório e posse para nomeação, posse e estágio probatório. Neste caso, segundo o presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento (CFFCO), Fabiano Gonçalves, “faz-se necessário manter o veto ao artigo 15”.

Outra alteração, refere-se a uma emenda constitucional de 2003, que só permite a paridade do servidor da ativa com o aposentado a quem ingressou no serviço público, até aquele ano. No caso em questão, nada muda, porque todos os servidores públicos, que serão contemplados pelo PCCS estão na ativa desde os fins dos anos 1970 e início dos 1980. “Há uma turma que está à beira de serem obrigados a se aposentar, por conta da idade: muitos completarão 75 anos”, observou Gonçalves.

Por conta daquela questão, faz-se necessário manter o veto ao artigo 28, que precisa ser refeito. Neste sentido, os artigos 15 e 28 teriam seus vetos mantidos, a fim de que sejam alterados.

“Mantidos os vetos, através de Lei Complementar, com quórum qualificado de dois terços, podemos aprovar uma nova redação. Isso não acarretará nenhuma dificuldade aos servidores”, assegurou o vereador que preside a CFFCO.

Gratificação

No que se refere ao artigo 92, que trata da gratificação dos servidores da Câmara Municipal, há condições e orçamento. “Se o presidente da Casa acreditar que o servidor merece a gratificação, ela não será computada para fins de aposentadoria nem desconto previdenciário”, disse Gonçalves, que lembrou que o Poder Legislativo não pode gastar mais que 70% do seu orçamento com pessoal.

Os vetos já foram apreciados. O próximo encaminhamento da Comissão de Orçamento e Finanças – que depende de parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara – se referem aos artigos 15 e 28, cujos vetos seriam mantidos. “Do 17 ao 20, além dos parágrafos 2º e 3º, do 92, sejam derrubados, porque não há vício de iniciativa”, acrescentou Gonçalves.

“Se não dá para colocarmos de todos os servidores, neste momento, que nós contemplemos aqueles que, neste percurso, dos próximos 90 dias, entrarão no estágio de expulsória (quando o servidor, aos 75 anos, está na transição entre a ativa e a aposentadoria), para que sejam beneficiados, quando forem publicadas as aposentadorias, já no novo plano”, ressaltou o parlamentar.

De acordo com Fabiano Golçalves, a ideia é que os vereadores se programem no sentido de que os servidores públicos da Câmara Municipal de Niterói já comecem a receber a gratificação na folha de pagamentos, em março de 2023.