Vereadora do PSOL faz registro de ocorrência contra vereador bolsonarista

A vereadora Benny Briolly (PSOL) registrou hoje (5) um boletim de ocorrência contra o vereador Douglas Gomes (PCT) por racismo, transfobia e tentativa de homicídio na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio de Janeiro. A parlamentar apresentou um mapeamento de todas as publicações que o vereador, de base bolsonarista, realizou em suas redes sociais fazendo comentários sobre sua pessoa e links das sessões do plenário que contêm as atitudes transfóbicas.

A tentativa de homicídio surgiu, de acordo com Biolly, em 29 de dezembro do ano passado. Neste dia Gomes estava no alto de um carro de som quando teria incitado seus apoiadores a atacar fisicamente a vereadora, que só não foi agredida fisicamente por uma solicitação de escolta pelo então presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores, o vereador Renato Cariello (PDT).

A tentativa de linchamento com agressões físicas, foi entendida pela polícia como tentativa de homicídio. “Ao estimular estas atitudes, Douglas coloca em questão não apenas a segurança da vida da vereadora Benny, mas de todos os parlamentares desta Casa Legislativa”, afirma um dos trechos do boletim de ocorrência.

“É preciso ter justiça porque nós, mulheres negras, não vamos mais aceitar o nosso corpo e a nossa voz sejam silenciadas assim como fizeram com Marielle Franco. Se agora eles combinam de nos matar, a gente está combinando de não morrer”, afirmou a Briolly.

Nas postagens e nos vídeos das sessões disponíveis nas redes sociais da Câmara de Vereadores, é possível conferir que por diversas vezes, Douglas se refere a parlamentar que se orgulha de ser a primeira vereadora trans eleita na cidade, pelo gênero masculino.