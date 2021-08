Vereadora Benny Briolly faz alterações em seu gabinete e na Comissão de Direitos Humanos

Parlamentar do PSOL fez troca entre integrantes dos dois setores

A vereadora Benny Briolly (PSOL) fez uma série de mudanças entre o pessoal que trabalha tanto em seu gabinete como na Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Na quarta-feira (9), saiu uma publicação no Diário Oficial onde ela exonerou nove pessoas, sendo sete que trabalhavam no gabinete da parlamentar e outras duas na comissão.

Mas houve uma troca entre alguns nomes. Segundo a publicação oficial, cinco nomes trocaram de comissão entre si. Ou seja, deixaram o gabinete e passaram a trabalhar na comissão ou vice-versa. Já os outro quatro profissionais exonerados foram substituídos por outros nomes.

A reportagem entrou em contato com a equipe de comunicação da vereadora, que informou que as trocas são parte de um processo de “reestruturação da equipe”. Mas até o fechamento da reportagem, não houve resposta sobre o motivo dessa reestruturação e qual foi a razão de outros nomes exonerados não terem sido aproveitados na troca de funções.