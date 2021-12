Vereadora Benny Briolly é ameaçada de morte pela segunda vez esta semana

Pela segunda vez esta semana a vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL) recebeu ameaça de morte por e-mail. Foi nesta quarta-feira (22).

No último domingo, em uma mensagem enviada à parlamentar, um homem disse que iria “descarregar” a arma na vereadora. Um outro remetente, também com um nome masculino, enviou a mesma mensagem.

Além da ameaça, muitos insultos à parlamentar. Desde segunda-feira, Benny tem entrado em contato com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para solicitar escolta policial. Ela diz que a instituição está “agilizando o processo”, mas ainda não conseguiu proteção do Estado.

“Estou com muito medo, sentindo revolta, insegurança e tristeza”, ela afirma. “Muito difícil não poder fazer meu trabalho em paz”, desabafou, declarando que não está saindo de casa.

Benny afirma que todos os órgãos acionados para registrar queixa das ameaças consideram a escolta necessária, mas “a própria polícia se nega a fazer o trabalho”, afirmou.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Decradi instaurou inquérito para apurar o caso e solicitou a quebra telemática (dos remetentes). A investigação ocorre sob sigilo.

Benny Briolly é a primeira vereadora trans do estado do Rio e foi a mais votada na cidade de Niterói em 2020. O apoio popular não a impediu de ter que sair do país quando recebeu as primeiras ameaças de morte.

— Uma travesti preta no poder incomoda muita gente! Buscam me silenciar e me expulsar da cadeira que ocupo todos os dias. Mas sei que não estou só — disse.