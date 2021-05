Vereadora apresenta PL para Castramóvel

Um projeto de Lei da vereadora Priscilla Canedo (PT) pode tirar do papel um sonho antigo da população gonçalense que é reduzir o número de cães e gatos abandonados nas ruas. O Castramóvel visa levar uma unidade móvel de castração de animais domésticos para os bairros mais periféricos da cidade.

“Tenho muito contato com protetores de animais e infelizmente a realidade de São Gonçalo não permite que a população tenha tantos animais em casa. Muita gente acaba sem ter o que fazer quando seus cães e gatos tem muitas crias. Embora os protetores realizem feiras de adoção, a gente sabe que o controle reprodutivo é um desejo da maioria, para que tenhamos cada vez menos animais abandonados nas ruas. Espero que o projeto seja logo votado”, afirmou Priscilla Canedo.

Pelo Projeto de Lei da vereadora, a unidade móvel contará com veterinários cirurgiões e material capaz de facilitar a castração dentro do próprio veículo. O cadastro deve priorizar as famílias carentes inscritas em programas sociais no município.