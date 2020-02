Vereador Renato Cariello mais uma vez é atacado e enfrenta os bandidos

Um criminoso, não identificado, morto, e uma senhora ferida. Esse foi ao saldo de mais uma ocorrência policial, onde o vereador e capitão PM Renato Cariello (PDT) foi alvo de criminosos, no último sábado (1º), dessa vez no município de Saquarema, na Região dos Lagos, numa tentativa de assalto. No fim do ano passado, o vereador já havia sido atacado em outra ocorrência, em sua residência, no bairro da Engenhoca, Zona Norte de Niterói. Nos dois casos, o vereador reagiu a ataque.

No último sábado, segundo relato da 4ª Companhia do 25º BPM (Cabo Frio), o Renato Cariello estava numa residência, na Avenida Vila Mar Itaúna, em Saquarema, quando dois homens armados, que estavam numa motocicleta, modelo XRE de cor vermelha, tentaram render a vítima para prática de assalto. Haviam pelo menos mais quatro pessoas na residência, e aproveitando-se de um descuido, Cariello conseguiu sacar sua pistola, calibre 380, e reagiu a tiros junto a varanda da residência. Houve troca de tiros, e uma senhora, que estava na residência, foi ferida no ombro. Um dos criminosos, sem identificação, aparentando cerca de 35 anos, também foi baleado.

A princípio policiais do 25º BPM foram chamados e ajudaram ao socorro da mulher ferida, levando-a para ser medicada no Hospital Nossa Senhora de Nazareth. Na mesma unidade deu entrada o indivíduo, segundo a PM, baleado no confronto. Ele não resistIu aos ferimentos e morreu. Ele foi reconhecido por testemunhas. O comparsa do criminsoso alvejado conseguiu fugir.

A PM informou ainda que durante as buscas no local onde o criminoso foi localizado baleado foi encontrado um revólver, um cordão de ouro (avaliado em R$ 48 mil), um relógio de pulso e parte de um cordão de ouro. A ocorrência foi registrada e aberto inquérito como “homicídio provocado por intervenção policial”.