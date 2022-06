Vereador quer investigar Águas de Niterói a fundo

Após ter um projeto de lei rejeitado ontem (1º), que previa a instalação de uma válvula bloqueadora de ar nos imóveis de Niterói, o autor Fabiano Gonçalves (Cidadania), não desistiu após a derrota na Câmara Municipal. Na tarde de hoje (2), perto do fim da Sessão Ordinária, o parlamentar protocolou um requerimento à Mesa pedindo respostas à Emusa (Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento) sobre o aumento na tarifa da água cobrada pela Águas de Niterói, no município.

O ofício, entretanto, não foi apreciado em votação pois não houve quórum mínimo de sete vereadores e a sessão do dia foi encerrada. Cal afirmou que a questão seria analisada na reunião de colégio de líderes, na próxima terça-feira (7). A decisão frustrou os vereadores que permaneceram até o final, e ironizaram os colegas que saíram antes da hora.

Fabiano Gonçalves disse que vai aguardar a resposta do requerimento, que ainda precisa ser aprovado. Caso não ocorra, o vereador reiterou que irá se respaldar no artigo 57 do regimento interno da Casa Legislativa, que prevê a abertura de uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI).

“Eu ainda tenho um remédio jurídico. E o detentor de um mandato legislativo não pode limitar a sanção. Se ele tem a consciência e percepção que a verdade está com ele, tem que ir até o final, e não pode parar no meio do caminho. Eu vou investigar a fundo, se necessário… Aí, não é vontade do Fabiano Gonçalves abrir uma CPI. Para isso, tem que ter sete assinaturas, no mínimo, para protocolar uma CPI. Mas eu não vou deixar de considerar essa hipótese. Eu quero discutir de forma inteira os problemas que eu considero da Águas de Niterói”, afirmou o vereador, completando que a investigação pode se estender à Emusa, órgão que fiscaliza a concessionária.

Fabiano também explicou que têm conhecimento de denúncias de cobranças indevidas desde 2020. Segundo um estudo feito pelo próprio, foi constatado que o segmento empresarial sofre com a política tarifária atual, e a cobrança de 50%/50% de água e esgoto. O problema, para o parlamentar, ficou mais grave quando soube que chegava ar, ou pouca água nas residências de alguns moradores de Niterói, mas a conta continuava cara. Um deles teve o vídeo exibido durante a sessão da última terça-feira.

Foto: Fabiano Gonçalves apresentou um requerimento também questionado a Emusa sobre o aumento da tarifa de água – Victor Andrade