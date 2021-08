Vereador Gabriel Monteiro se envolve em ocorrência policial em Niterói

O vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PSD) se envolveu em uma ocorrência policial, na noite dessa quarta-feira (4), no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. A PM foi acionada para o local, na Rua Otávio Carneiro, onde o parlamentar e seu assessor afirmam terem sido agredidos por uma médica.

De acordo com Gabriel, a profissional da saúde, uma cirurgiã plástica, seria funcionária pública do Município do Rio, lotada no Hospital Municipal Souza Aguiar. No entanto, ainda segundo o vereador, ela estaria de licença da função pública, mas seguiria atendendo normalmente em seu consultório, na Rua Otávio Carneiro.

“Ela não trabalhou o ano todo, contudo atendeu na clínica particular. Ela foi flagrada e existem documentos públicos provando contra ela. Após ela ser flagrada, agrediu meu assessor”, afirmou o parlamentar. Ainda de acordo com Gabriel, ele foi ao consultório a fim de questioná-la sobre o caso.

Gabriel afirmou que a denúncia partiu de outros médicos do Município. O parlamentar afirmou que, quando esteve no local, seu assessor foi agredido e teria sofrido um corte na cabeça. Uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada ao local e conduziu todos os envolvidos à 77ª DP (Icaraí). Monteiro afirmou que registrou queixa contra a profissional de saúde.

A reportagem de A TRIBUNA tentou, ao longo desta quinta-feira (5), entrar em contato com a médica, por meio do número de telefone disponibilizado em seu site. Na primeira tentativa, uma pessoa que se identificou como secretária afirmou que a profissional não estava. Nas demais tentativas, ninguém atendeu ás ligações.