Vereador é atacado a tiros em carro

O vereador de Mangaratiba, Dr. Mair Araújo (Republicanos), afirma ter sido alvo de tentativa de homicídio, na noite do último domingo (19), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o parlamentar, pelo menos três bandidos participaram do ataque.

De acordo com o parlamentar, que é médico, ele estaca chegando, por volta das 18h45, ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde daria plantão, quando seu carro foi cercado. Seriam pelo menos três criminosos armados, distribuídos em duas motos.

Dr. Mair é médico e vereador em Mangaratiba, na Costa Verde – Foto: Reprodução/Redes sociais

“Estava chegando para dar meu plantão, no lugar onde trabalho, onde fui surpreendido por três elementos armados que falaram meu nome, ordenaram para que eu descesse do carro. Fugi deles. Eles alvejaram meu carro. Graças a Deus está tudo bem”, disse o vereador.

O carro de Mair chegou a ser atingido, mas o vereador não se feriu. As marcas de tiros ficaram espalhadas pela carroceria. O parlamentar registrou boletim de ocorrência na 60ª DP (Campos Elíseos), que abriu investigações. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.