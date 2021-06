Vereador Douglas Gomes bate boca com Anitta no Twitter

A lista de discussões e polêmicas do vereador niteroiense Douglas Gomes (PTC) foi aumentada nesta terça-feira (22). Isso porque ele trocou farpas no Twitter com a cantora Anitta. O bate-boca começou quando o parlamentar bolsonarista respondeu a uma crítica da artista sobre o governo Bolsonaro.

Marcando o banco Nubank, que escolheu Anitta como integrante do conselho de administração, Gomes cutucou a instituição ao criticar a escolha com um emoji de decepção. A artista prontamente respondeu com uma foto da capa da revista norte-americana “Billboard” na qual aparece ao lado de Vin Diesel e Nicky Jam. Ela ainda escreveu “Chora Bolsominion”.

Douglas Gomes voltou a cutucar e respondeu em tom irônico dizendo “Valeu, toba taduado!”, referindo-se a uma tatuagem que a cantora fez no ânus em um vídeo que viralizou na internet.

Após a troca de farpas, fãs da cantora se manifestaram na publicação defendendo a artista. Em quantidade menor, também houve quem apoiasse o vereador de Niterói. E também houve gente que criticou o banco pela escolha da artista, mas sem se manifestar em apoio a Gomes. Veja a sequência dos tweets abaixo.