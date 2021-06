Vereador de Maricá é assaltado em frente ao próprio comércio

Bandidos numa moto assaltaram, na manhã de sábado (19), o vereador de Maricá Tatai do Sacolão (Cidadania). A ação aconteceu quando o parlamentar se encontrava em frente ao seu comércio, no bairro de Santa Paula, Maricá.

Segundo relato de testemunhas, dois homens desceram de uma moto e abordaram o parlamentar quando ele se encontrava parado em frente ao seu próprio comércio. Um dos bandidos desceu da moto e sacou uma arma, exigindo que o vereador entregasse dinheiro, cordão de ouro e o relógio que usava no momento da ação. Após entregar os pertences, o parlamentar buscou abrigo no interior de seu estabelecimento, enquanto os bandidos figiam do local.

Ainda de acordo com relato de testemunhas, o vereador ficou indignado pelo fato ter acontecido em local e horário de grande movimento. No entanto, apesar da indignação, testemunhas afirmam que o parlamentar preferiu não fazer registro da ocorrência na delegacia. O vereador não sofreu agressões durante a abordagem e, ainda segundo testemunhas, ele nada sofreu e passa bem.