Vereador de Duque de Caxias e filho é assassinado

Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado (MDB), de 53 anos, vereador de Duque de Caxias, foi morto a tiros hoje (10) no bairro de Jardim Primavera. O filho dele, Gabriel Francisco, de 25 anos, acabou que também foi atingido e também morreu.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Danilo do Mercado tinha o nome citado em inquéritos policiais que investigam homicídios apurados pela própria DHBF, além de suspeita de participação em milícias e grupos de extermínio, grilagem de terras, além de extorsão e ameaça. Contudo, a especializada não confirma se o crime está ligado com essas investigações.

Em nota, a Câmara de Vereadores de Duque de Caxias afirmou que “é com extremo pesar que a Câmara Municipal de Duque de Caxias, em nome de todos os vereadores e servidores, comunica o falecimento do vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado”.