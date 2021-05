Verde e Branca de Niterói tem novo carnavalesco

A agremiação Acadêmicos do Cubango está com novo carnavalesco. A escola contratou João Vitor Araújo para assinar o desfile do próximo Carnaval 2022. A escola garante que o artista é um dos mais talentosos carnavalescos da nova geração, com passagens por agremiações como Unidos de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Viradouro, e Rocinha. João também trabalhou como assistente de Paulo Barros na Portela, em 2016.

“A comunidade do Cubango pode ter certeza de que iremos pra Avenida com um carnaval lindo e muito competitivo. Agradeço toda a diretoria da escola, em especial nossa presidente Patrícia Cunha, por essa oportunidade”, afirmou João.

A agremiação vai levar cruzar a Sapucaí com o enredo “Onilé”, dos carnavalescos Alexandre Rangel e Raphael Torres.