Verão teve com crimes de repercussão e indicadores em baixa

O verão de 2022, que chega ao fim neste final de semana, foi de comemoração para as forças de segurança no Estado do Rio de Janeiro. Crimes como roubos tiveram recorde de redução. Na cidade de Niterói, os destaques foram os baixos números de criminalidade registrados no período de Carnaval.

Ainda assim, alguns casos ocorridos no período deixaram a população em alerta. Um deles foi a morte do vendedor de balas Hyago Macedo, de 21 anos, no dia 14 de fevereiro, baleado por um policial militar à paisana em frente á estação das Barcas, na Praça Arariboia, Centro de Niterói. Um mês antes foi registrado o atentado a uma central da empresa Leste Telecom, em Itaipu.

Balanço estadual

Em fevereiro deste ano, o Estado do Rio de Janeiro apresentou redução de 28% nos roubos de rua, somando 4.518 registros, contra 6.272 no mesmo período de 2021. Esse é o menor índice para o mês de fevereiro, desde o ano de 2005.

A queda dos roubos de veículos é outro destaque. Foram 1.771 casos, o que representa uma diminuição de 18%, quando comparado com o mesmo período de 2021. Os roubos de carga também caíram em fevereiro: 4%. Os números foram divulgados, nesta sexta-feira (18/03), pelo ISP (Instituto de Segurança Pública).

“Temos investido na segurança pública, com o reforço no policiamento, por meio dos programas Segurança Presente e Bairro Presente, e a valorização dos policiais através de reajustes. Também estamos trabalhando para aperfeiçoar cada vez mais a área de inteligência, e os resultados são importantes prisões e apreensões. Nossa meta continua a mesma: avançar cada vez mais e garantir a segurança do cidadão fluminense”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A letalidade violenta – que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do Estado – diminuiu 12%, o menor número para o mês de fevereiro desde 1991, quando se iniciou a série histórica do ISP.

No mês de janeiro, atentado atingiu central técnica da empresa Leste Telecom – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

Na análise do bimestre, os homicídios dolosos registraram o menor acumulado desde 1991. Foram 504 casos neste ano, contra 614 no mesmo período do ano passado. As mortes por intervenção de agente do Estado também recuaram 34% nos dois primeiros meses do ano.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, explica que a redução dos índices é uma resposta positiva do trabalho integrado das polícias Civil e Militar. “A cada mês que passa os crimes no estado estão apresentando reduções significativas. A integração entre as polícias Civil e Militar é responsável por esses resultados positivos”, disse.

Niterói comemora indicadores em baixa

A cidade de Niterói também divulgou os indicadores do mês de fevereiro. Roubos de veículos diminuíram 73%: foram 18 registros em 2022 ante 67 no ano anterior. Outro destaque foi a diminuição em roubos a coletivos: de 17 em 2021 para quatro neste ano, queda de 76%. Em relação á letalidade violenta, também foi observada redução, mas menos acentuada: sete casos em 2021 contra seis neste ano. Queda de 14%.

Segundo dados do 12º BPM (Niterói), o período de Carnaval foi o destaque do verão. Não houve registros de letalidade violenta e roubos de carga durante o feriadão neste ano. Roubos de veículo reduziram de 14 registros em 2021 para apenas um neste ano. Além disso, roubos de rua reduziram de 15 casos no ano passado para sete em 2022.

Casos de repercussão

Embora os números tenham demonstrado redução na criminalidade, alguns casos registrados na região acabaram tendo grande repercussão. Uma central técnica da empresa Leste Telecom, localizada em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, foi alvo de um ataque a bomba, na madrugada de 12 de janeiro. O atentado aconteceu poucos dias após a companhia denunciar que estaria sendo vítima de intimidação de criminosos no bairro do Engenho do Mato, que fica nas adjacências. A polícia apura ligação do tráfico de drogas com o caso.

O vendedor de balas Hyago Macedo, de 21 anos, foi morto com um tiro, no começo da tarde de 14 de fevereiro, em frente à Estação das Barcas, no Centro de Niterói. O acusado pelo crime é um policial que estava à paisana, passando pelo local. Acusado e vítima teriam discutido antes do crime. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante e a arma usada no crime apreendida. Familiares fizeram manifestações e acusaram o autor do crime de racismo.