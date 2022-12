Verão, período mais esperado do ano, começa hoje

Hoje (21) chega a estação mais quente do ano. O verão 2022/2023 promete novas tendências na moda, com o predomínio da “alegria”. Na música, o funk e o sertanejo continuam dominando os “hits”, como tem acontecido nos anos anteriores. No lazer, as queridinhas continuam sendo as praias. Em Niterói, a Praia do Sossego tem o título de “Bandeira Azul”. A estação começa hoje e irá até o dia 20 de março de 2023.

De acordo com o Spotify, das cinco músicas mais tocadas no Brasil, quatro pertencem ao gênero sertanejo. O estilo, ao longo dos últimos anos, recebeu influências do funk e da música eletrônica. A propósito, a música mais tocada pertence justamente ao estilo funk, com mais de 1 milhão de reproduções.

Confira a lista:1 – Evoque Prata (MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar), 2 – Bombonzinho (Israel & Rodolfo e Ana Castela), 3 – Eu Gosto Assim (Gustavo Mioto e Mari Fernandez), 4 – Haja Colírio (Guilherme & Benuto e Hugo & Guilherme), 5 – Roça em Mim (Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira). Os dados são referentes ao dia 20 de dezembro de 2022.

Moda

Na moda, a transparência deverá dominar o guarda-roupa feminino. A reportagem conversou com a jornalista Iesa Rodrigues, especializada em moda de renome internacional, autora de livros e vasta experiência nos jornais e revistas mais respeitados do país.

Ela acredita que a tendência aponta para recortes que mostrem o corpo, influenciados pelas lingeries. Ela usou como exemplo as roupas usadas por Bia Miranda, participante do programa A Fazenda, da TV Record. Além disso, o estilo cargo para shorts e calças, dividindo com o skinny, deverá ganhar espaço.

Estilo de Bia Miranda, de A Fazenda, deve ditar guarda-roupa feminino – Reprodução/TV Record

“No feminino, acho que haverá muita transparência, mas com trama. Não aquela de um tecido fininho, que revela tudo. É muito forte a presença do artesanal, mesmo que seja um artesanal industrial, de renda, feita em tecelagem, não um crochê manual, que é mais cara que o industrial. Aqui as pessoas ainda não aprenderam a visualizar isso. Uma nova face da transparência.”, explicou a jornalista.

Já no vestuário masculino, Iesa também afirmou que a tendência é o predomínio de roupas mais largas. As cores mais escuras deverão dar lugar a tons mais pastéis, seguindo uma tendência importada das modas coreana e japonesa. Roupas temáticas de super-heróis e outros personagens da cultura pop também deverão seguir sendo muito usadas.

“A tendência também é para roupas mais largas. É uma influência que vem da Ásia. Japão e Coreia do Sul estão muito fortes na moda e impondo esse estilo. Uma roupa mais solta, camisetas enormes. A polo continua, não sai de moda tão cedo. O que vai mudar é a cartela, que vai deixar de ser tão escura e vai ficar mais alegre. Tem uma volta prevista da polo listrada multicolorida em marcas como a Hilfiger. Roupas de personagens continuam fortes também”, destacou.

Roupas estilo cargo deverão voltar à moda – Divulgação

Por fim, Iesa destacou a tendência da sustentabilidade. Segundo a jornalista, está na moda trazer as discussões sobre o tema para o vestuário. Ela disse esperar que esta preocupação não seja algo passageiro.

“Sustentabilidade vale para homens, mulheres, crianças, tudo. Deve se preocupar com a origem do tecido, se tem muito poliéster, madeira, [como são feitas] bijuterias. As pessoas deveriam ter essas preocupações. A moda é um dos grandes poluidores do planeta. A indústria do jeans é alucinante. Para se tingir são usados litros e litros de água, que poluem os rios. Isto não é uma tendência de estilo, é uma tendência de vida.”

Praias

Durante o verão, as praias são a opção de lazer preferida dos fluminenses. O Estado do Riotem algumas consideradas paradisíacas. Uma delas é a Praia do Sossego, paraíso tropical que fica entre as praias de Piratininga e a de Camboinhas, em Niterói, que recebeu pelo segundo ano consecutivo o selo de Bandeira Azul.

As outras representantes do Rio de Janeiro foram a Praia de Itaúna em Saquarema, a Praia do Peró em Cabo Frio e a Praia do Forno em Búzios. O Peró recebeu certificado por alcançar a 5ª temporada com Bandeira Azul e um prêmio nacional de educação ambiental: um vídeo sobre mudanças climáticas. No total, o Brasil terá neste verão 29 praias e 11 marinas com o selo de Bandeira Azul internacional de qualidade ambiental.

Olha a chuva

Quem quiser pegar uma praia precisa ficar atendo com as chuvas. O período chuvoso no Brasil começou em outubro e algumas regiões costumam sofrer com altos volumes de água. A previsão é que elas permaneçam até abril de próximo ano.

De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, as áreas que mais sofrem com as chuvas são associadas à topografia da região, definidas pelo relevo e outros fatores. “A Serra do Mar no Rio de Janeiro, devido à topografia acidentada, sempre enfrenta problemas”.

Nessa época do ano, o especialista explica que ocorre a forte atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, uma faixa de nebulosidade que se estende desde o sul da região amazônica até a região central do Atlântico Sul. Diante disso, as chuvas podem ocorrer em grandes volumes e gerar impactos na cidade como transbordamento de rios, deslizamentos de terra e alagamento.