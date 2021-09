Ventos fortes derrubam árvore em viatura da PM

O vendaval que atingiu a cidade de São Gonçalo derrubou uma árvore no Centro da cidade, em frente ao Pronto Socorro. A árvore caiu em uma viatura da Polícia Militar e também atingiu uma bicicleta que estava na calçada. Um vendaval, com ventos de 80kmh passou pela cidade na tarde de hoje (21). Não há informação de vítimas.

Árvore atinge viatura da PM em São Gonçalo

No momento da queda, a árvore ainda derrubou um poste que também caiu na viatura. De acordo com testemunhas, o Samu e os Bombeiros foram acionados, mas os policiais não estavam na viatura no momento do acidente, e ninguém ficou ferido.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que uma viatura da Polícia Militar foi atingida por uma árvore e um poste que caíram devido aos fortes ventos, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. “Até o momento, não há informação de policial ferido. Ocorrência em andamento”, diz a nota da Polícia Militar.

Uma bicicleta que estava estacionada na calçada, foi atingida e danificada.

Em Niterói, na Rua Professor Heitor Carrilho, no Centro, o galho de uma árvore caiu e atingiu um carro modelo Renault Sandero branco.

Árvore atinge veículo no Centro de Niterói