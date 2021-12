Ventos fortes derrubam árvore e interdita rua em Niterói

Uma árvore caiu e interditou a Rua Guilherme Briggs, na altura do número 49 em São Domingos na tarde desta segunda-feira. A chuva e os fortes ventos que atingiram a cidade, podem ter sido as causas da derrubada. O trânsito foi desviado para Rua Alexandre Moura. O acesso ao Centro da cidade foi feito pela Rua São Sebastião.

De acordo com a defesa civil, ventos em altos e médios níveis da atmosfera deixaram o tempo instável, ocasionando pancadas isoladas de chuva no período da tarde. A previsão era de ventos fracos a moderados e as temperaturas estáveis. A previsão para esta terça-feira é de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.