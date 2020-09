Ventania causa estragos em São Gonçalo

Fortes ventos seguidos de chuva, no fim da noite de segunda-feira e na madrugada de hoje, causaram muitos estragos em São Gonçalo, uma semana depois que outra forte tempestade castigou a cidade. Moradores dos bairros do Centro, Neves, Itaúna, Paraíso, Gradim e Porto da Madama, relataram falta de energia elétrica e muitos registros de quedas de árvores.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, foram contabilizadas mais de 50 ocorrências do tipo, além de casos de residências destelhadas pela força do vento. No bairro do Gradim, uma árvore caiu sobre um veículo, felizmente sem feridos (foto). Equipes da Defesa Civil e Parques e Jardins foram para a s ruas realizar o trabalho de isolamento dos locais de ocorrências e desobstrução de vias.

Árvores caíram em pátios de escolas, no bairro Patronato e Gradim. Houve também registro de árvores de caíram sobre a fiação, causando a interrupção do fornecimento de energia em vários bairros da cidade. De acordo com informações de especialistas, os ventos atingiram a velocidade de 85 a 100 km por horas em alguns bairros.