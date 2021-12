Vendedor que afirma ter sido preso injustamente vai a júri popular

O vendedor José Maurício da Silva Almeida, de 30 anos, que afirma ter sido preso injustamente por uma acusação de homicídio, vai a júri popular. A decisão foi proferida no final da noite dessa terça-feira (7), após audiência de instrução a julgamento, realizada no Fórum de Niterói.

O advogado de Maurício, Américo Frank Costa, confirmou a decisão, mas frisou que irá recorrer. É importante salientar que o Tribunal do Júri ainda não tem data para acontecer e Maurício irá responder em liberdade. Ainda de acordo com o advogado, o rapaz compreendeu a decisão e está tranquilo.

“Ele foi pronunciado. Vai a júri. Está respondendo em liberdade. Vamos recorrer da decisão de pronúncia. Ele está bem”, esclareceu o advogado. Desde o dia 27 de outubro, o rapaz está em liberdade, após o desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), conceder habeas corpus.

Recordando

Segundo familiares, o jovem foi preso ao ser confundido com um dos líderes do tráfico da Comunidade do Buraco do Boi, que fica em Santana, Região Norte de Niterói. A família dele afirma que todos moraram a vida inteira na comunidade e o rapaz jamais teve envolvimento com o crime organizado. Ele é acusado de ter cometido homicídio contra um jovem, em agosto deste ano.

A decisão que determinou a expedição de alvará de soltura e substituiu a prisão pelo compromisso de comparecimento em juízo até o dia 10 de cada mês, assim como sempre que intimado. José Maurício também fica proibido de mudar de endereço ou de se afastar da comarca onde reside por mais de oito dias sem expressa autorização judicial.