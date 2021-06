Vendaval causa quedas de árvores em Búzios

Fortes ventos que atingiram a cidade de Búzios, durante a madrugada deste domingo (20), derrubaram várias árvores pela cidade. O trabalho para remoção dos destroços dos vegetais foi iniciado, ainda nas primeitas horas da manhã, e permanece em andamento. As ações são coordenadas pela Secretaria de Serviços Públicos com o apoio da Defesa Civil.

A Defesa Civil atuou também na praia da Armação, em frente ao Colégio Estadual João Oliveira Botas, interditando o píer onde parte da cobertura foi abalada devido a ventania. Nesta cobertura funcionava um estaleiro. Desde o período da manhã a prefeitura está trabalhando para retirar os resíduos. Algumas vias já foram atendidas como: Rua Turíbio de Farias, Estrada da Usina, Rua 9, Rua Camarões e o canto esquerdo de Geribá.

A Defesa Civil atuou também na praia da Armação – Foto: Prefeitura de Búzios

Os ventos fortes foram causados devido a um ciclone extra tropical que foi formado no oceano entre o estado de São Paulo e Paraná, atingindo uma parte da península com ventos com velocidade entre 50 a 70 km. A Defesa Civil informou que não houve feridos em nenhuma das ocorrências.