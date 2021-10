Vendas para Dia das Crianças prometem movimentar comércio de Niterói e São Gonçalo

A proximidade do Dia das Crianças está movimentando o comércio de todo o Brasil e em Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana 2, não está sendo diferente. A expectativa para o aumento nas vendas é comum nas duas cidades quando comparado com a mesma data do ano passado, auge da pandemia da Covid-19. Empresários do setor estão animados com as comercializações de presentes para os pequenos. Mas eles também estão de olho no resultado pós data comemorativa, que servirá como um termômetro do movimento de compra para a data mais aguardada para o lojista, o Natal.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luis Vieira, explicou que a expectativa é um aumento de 7,3% no comparativo com a mesma data de 2020. “Estamos com índices inferiores com tempo antes da pandemia. Devemos lembrar que ano passado estávamos em plena pandemia e as vendas muito fracas. Esse aumento de 7,3% é positivo, é claro, e é uma expectativa de melhora, mas não é tão grande assim”, frisou.

Em São Gonçalo a perspectiva também é positiva mas o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gonçalo (CDL–SG), Mário Santos, não estimou em quanto será essa alta. “Acreditamos que será diferente. Não vão ter as festividades que existiam nas escolas e em outras festas. Mas em função do comércio acreditamos que terá um leve aquecimento nas vendas, o que é normal por ser uma data comemorativa. Estamos almejando as vendas de brinquedos e eletrônicos e o ticket médio vai variar de loja para loja”, explicou.

A expectativa do presidente da CDL-Niterói é que após o período de vendas para o dia das crianças o empresário terá uma amostra de como poderá ser o tão esperado Natal, com um quadro mais claro de tendência e comportamento de compras. “Estamos acreditando que após as vendas vamos ter um termômetro para as comercializações do final do ano Com o avanço da vacinação e mais pessoas imunizadas estamos retomando ao índice normal de vendas. Esse Natal será maravilhoso com o encontro das famílias comemorando a vida, comemorando terem se salvado. Infelizmente perdemos pessoas queridas mas a vida continua. Precisamos comemorar a vida”, pontuou Vieira.