Vendas no comércio crescem 1,1% em setembro, diz IBGE

As vendas no comércio varejista brasileiro registraram crescimento de 1,1% em setembro, em relação ao mês anterior, informou o IBGE nesta quarta-feira (9). Trata-se do primeiro crescimento em cinco meses.

Na comparação com setembro de 2021, o setor registra avanço de 3,2%. No ano, o setor acumulou aumento de 0,8%, e, nos últimos 12 meses, queda de 0,7%. Na comparação anual, o setor apresenta a segunda alta seguida.

A expectativa do mercado era de alta mensal de 0,2% e de 1,4% na comparação anual, conforme pesquisa da Reuters.

“Desde maio, o comércio não apresentava crescimento, ficando na estabilidade ou no campo negativo. Esse mês também registrou o ponto mais alto desde a passagem de fevereiro para março, quando foi de 1,4%. Esse ano, a série está exibindo uma volatilidade menor do que nos anos anteriores e estamos começando a ver um comportamento mais parecido ao que era antes da pandemia, sem muita amplitude na margem”, diz Cristiano Santos, gerente da pesquisa, em nota de divulgação.