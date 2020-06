Vendas de artigos juninos caíram cerca de 80% em Niterói

Junho chegou e com ele toda a magia, e delícia, das festas juninas. Essa afirmativa é verdadeira, afinal, quem não está com vontade de ir em uma festa junina comer todas as comidinhas típicas da época? Porém a pandemia do coronavírus não vai permitir esse deleite e quem está amargando com isso também são os comerciantes. As tradicionais lojas de doces do Centro de Niterói estão, em sua maioria, fechadas, e os prejuízos já são enormes. Segundo o Sindicato dos Lojistas de Niterói (Sindilojas-Niterói) a queda nas vendas, no comparativo com o mesmo período do ano de 2019, deve ser de 80%. O número é bem próximo dos cálculos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), que também são arrasadores, com previsão de baixa que deve variar de 70% a 75%.

O gerente de uma loja de doces diz que as vendas caíram justamente cerca de 80%.

“Não investimos nem em estoque desses produtos, como paçoca e pé de moleque. As vendas para festas juninas estão perdidas e nem temos o que fazer. As pessoas não estão fazendo festa junina”, frisou.

No estabelecimento, que também funciona como mercearia, as vendas também despencaram em 70% em itens como pão, leite e biscoito.

O presidente em exercício da CDL-Niterói, Joaquim Pinto, conta que apesar de o cenário ser negativo, o isolamento social vai deixar mais vítimas, como a crise econômica, que pode ter até mais vítimas do que o próprio coronavírus.

“As vendas vão cair muito pois as pessoas não vão comprar os produtos específicos para as festas juninas, sendo que essas comemorações, se forem feitas, serão em casa com poucas pessoas. As lojas estão em sua maioria fechadas e trabalhando somente com delivery. Os comerciantes vão ter muitos prejuízos e quem tem estoque ainda vai ser pior”, frisou.

Foi justamente o que aconteceu com uma empresária do setor, que preferiu não se identificar. Ela contou que perdeu parte do estoque, já que os produtos passaram da data do vencimento. E para estimular um pouco mais as vendas, que estão acontecendo somente por delivery, ela está apostando em promoções. O pote de paçoca com 100 unidades de R$ 15 está sendo vendido por R$ 12, de pé de moleque com 50 unidades de R$ 12 caiu para R$ 10 e o doce de abóbora de R$ 15 caiu para R$ 12 o pacote com 20.