Venda de ingressos do Rock in Rio para público geral será dia 5 de abril

O Rock in Rio anunciou a venda de ingressos para o público geral para o dia 5 de abril às 19 horas. Clientes do Itaú têm direito à pré-venda que acontece ainda esse mês, no dia 17 de março.

O evento também divulgou três novas atrações para o palco mundo. No dia 4 de setembro, o grupo de hip-hop norte-americano Migos se apresenta. Já dia 8 de setembro, CPM 22 é a atração nacional, no mesmo dia que a banda de Punk Rock The Offspring.

As entradas podem ser compradas no site https://rockinrio.ingresso.com./