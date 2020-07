Venda de imóveis comerciais apresenta queda em Niterói

Depois do Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro (Secovi Rio) divulgar que o preço do metro quadrado para aluguel de empreendimentos comerciais não teve retração no primeiro semestre desse ano, o valor da venda desses imóveis está em queda. O efeito contrário foi percebido apenas no mês de maio e junho no comparativo com os mesmos meses de 2019. A queda nos valores foi de 0,2% em maio, quando caiu de R$ 7.647 para R$ 7.631 e ainda mais expressiva em junho com diminuição de 1,88%, de R$ 7.630 para R$ 7.486 em 2019 e 2020.

Em janeiro de 2019 o m² para venda custava R$ 7.634 e em janeiro de 2020 custava R$ 7.665 em Niterói. Em fevereiro também, teve alta de R$ 7.628 para R$ 7.801 assim como em março que aumentou de R$ 7.624 para R$ 7.937. Já em abril no comparativo com abril de 2019 também teve alta, de R$ 7.495 para R$ 7.575, mas a partir desse mês os valores só diminuíram desde o início desse ano. Em maio o m² estava custando R$ 7.631 e em junho R$ 7.486. Esse último uma baixa no valor de 2,33% quando comparado com janeiro desse ano em que custava R$ 7.665.

O presidente em exercício da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Manoel Alves Júnior, explicou que o efeito da baixa nas vendas e alta nos aluguéis é algo considerado comum.

“Está abaixando por causa do volume de imóveis à disposição. É a lei do mercado e quanto maior a oferta menor o preço. Essas lojas que não estão locadas podem estar para venda e a queda na venda é comum. Diante das incertezas o empresário que está pensando em abrir está na incerteza. Com o plano de retomada econômica e devemos retomar nos próximos meses”, frisou.

Na semana passada o levantamento do Secovi Rio apontou uma alta no preço do aluguel comercial mesmo no período da pandemia do coronavírus. Dados da CDL mostram o aumento de 16,1% do fechamento de comércios na cidade de Niterói desde março desse ano e mesmo assim o valor do aluguel do metro quadrado na cidade não abaixou em nenhum mês desde janeiro, no comparativo com o primeiro semestre de 2019.

A média do preço no primeiro semestre de 2019 foi de R$ 28,60 e a média de 2020 no valor de R$ 29,95. Em janeiro de 2019 o m² custava R$ 28,75 e em janeiro de 2020 está R$ 29,55. Na análise dos meses no comparativo do ano passado e esse ano só foram registrados aumentos, mesmo a partir de março por conta da pandemia do coronavírus. Porém em abril avariação foi muito pequena o que mostra uma desaceleração. Em fevereiro passado m² custava R$ 28,56 e nesse ano R$ 29,93; março de R$ 27,99 aumentou para R$ 30,31; abril de R$ 29,06 para R$ 29,98; em maio de R$ 28,27 para 29,72 e em junho de R$ 28,98 para R$ 30,21.