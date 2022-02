Venda de água mineral para doação às vítima dispara

As doações para a cidade de Petrópolis estão mobilizando Niterói, e a água mineral é o item mais procurado por quem quer ajudar as vítimas das chuvas da cidade serrana. Algumas distribuidoras de água de Niterói estão zerando os estoques de garrafas, triplicando as vendas e montando uma força-tarefa para enviar os donativos para a serra.

Uma delas, é uma grande mobilização realizada por empresários do ramo, junto com a ABINAM (Associação Brasileira da Indústria da Água Mineral) para o atendimento das necessidades de água de qualidade em Petrópolis. Quem revela isso é Marcelo Pacheco, Diretor do SINDINAM (Sindicato Nacional das Indústrias de Água Mineral): “Estamos centralizando entregas, de algumas empresas produtoras, na sede do DRM (Departamento de Recursos Minerais) em Niterói, para envio de mais água mineral para a região. Não dá para precisar quanto de água já foi enviado para Petrópolis. Cada um ajudou com o que pode, porque também depende de frete. Pelo menos uns quatro caminhões cheios de água foram para lá, desde ontem de manhã (quarta-feira)”.

O diretor ainda disse que cerca de 10 a 12 empresários entraram em contato, e contou que as pessoas esgotaram os estoques. “Então nesta quinta-feira (ontem,17), enviamos caminhões para Niterói para suprir esta demanda. A água mineral te dá segurança de qualidade, de origem. O que elas mais precisam é água potável, né?”, disse.

Na distribuidora de bebidas Romero’s, em Icaraí, as águas de 1,5L já esgotaram e as vendas aumentaram 300% nos últimos dias. A água mais em conta custa R$ 1,90 e os estoques devem ser reabastecidos nos próximos dias. “Muita gente está comprando e pedindo para a gente entregar em grandes pontos de doação para as vítimas de Petrópolis. Teve um cliente que sozinho comprou 300 garrafas e também tem gente que junta as doações entre famílias e amigos e faz uma compra única”, explicou a gerente Gisele Patrício.

O mesmo está acontecendo com a rede de supermercado Nando que está recebendo doações para serem enviadas para o 12º BPM (Niterói). “As pessoas estão comprando muita água para doar. Estamos percebendo essa procura maior pela água e depois vamos pegar esses itens e passar para os militares, que vão levar essas doações para a Região Serrana”, contou a auxiliar administrativa Amanda Martins.