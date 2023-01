Vencedores da 1ª Olimpíada Carioca de Matemática recebem kits para a viagem à Nasa

O kit distribuído aos alunos vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, entregaram, ontem (10), 62 kits de viagem para os alunos com os melhores resultados na 1ª Olimpíada Carioca de Matemática (OCM), que ocorreu em 2021. Eles foram premiados com uma viagem à Disney e à Agência Espacial Americana – Nasa, nos Estados Unidos, prevista para ser realizada no fim deste mês.

“Essa premiação é para mostrar que a dedicação ao estudo compensa. Queremos que vocês sirvam de exemplo para os outros alunos. Tem que estudar e se dedicar na escola, que isso pode significar uma oportunidade na vida. Vocês vão curtir demais essa viagem, não tenho dúvida. Mas é importante entender que não há limites para vocês sonharem”, disse o prefeito Eduardo Paes, durante a entrega dos kits no Parque das Ruínas, em Santa Teresa.

Os alunos receberam uma mala de bordo, mochila, dois casacos, cinco camisetas, um par de tênis, cinco pares de meia, blusa térmica e squeeze. Os demais alunos com excelentes resultados vão à Disney e à Nasa ao longo do ano.

“Fiquei muito feliz com a premiação. Desde bem pequena, falava para a minha mãe que tinha um sonho de estudar fora e conhecer outros lugares. Estou muito ansiosa para viajar, porque vai ser uma oportunidade de ouro, vou me divertir muito e ter experiências únicas, que vou levar para o resto da minha vida”, contou Marina dos Santos Araújo, de 16 anos, que era aluna da Escola Municipal Embaixador Araújo Castro, em Campo Grande, quando fez a OCM em 2021.

Professores e diretores das escolas em que os alunos tiveram melhor desempenho também foram premiados. Em novembro do ano passado, eles fizeram uma viagem de formação na Universidade de Columbia, em Nova York.

“Não tinha criado expectativa para ganhar o prêmio, mas quando recebi a notícia fiquei muito feliz. Gosto muito de matemática, tenho facilidade para aprender, talvez no futuro escolha alguma profissão na área. Essa viagem vai ser uma experiência única na minha vida. Ganhei por mérito e acredito que estou no caminho certo, que o estudo vai me levar cada vez mais para a frente – disse Marcelly Marques dos Santos, de 14 anos, que este ano vai cursar o 9° ano da Escola Municipal Von Martius, também em Campo Grande.

Os 291 vencedores da 1ª Olimpíada Carioca de Matemática receberam notebooks, curso de programação, cedido pela Codebuddy, e de inglês, do Edify Education. Também foram distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze, além de menção honrosa para os participantes.

“Hoje é um dia muito especial, em que a gente consolida o trabalho da primeira edição da Olimpíada Carioca de Matemática. Nossos alunos estudaram muito, fizeram essa prova importante e agora estão sendo premiados com medalhas, notebooks e uma viagem para a Disney e a Nasa. Queremos mostrar para a nossa garotada que estudar vale a pena, que a educação é o melhor caminho possível. Eu sou fruto dessas olimpíadas, tive minha vida transformada pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), onde percebi que estudando poderia ganhar uma viagem, uma bolsa de estudos e ter oportunidades que eu nunca tinha considerado”, declarou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.

A OCM 2021 contou com a participação de 200 mil alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e Carioca II, selecionados após duas provas elaboradas em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Os resultados da 2ª Olimpíada Carioca de Matemática (2022), com a participação de mais de 300 mil alunos, têm previsão de divulgação até o final de fevereiro.