Vem aí o novo Cinema Icaraí!

Falta pouco para o famoso Cinema Icaraí ser revitalizado, voltar a receber público e novamente retomar o seu espaço como equipamento cultural de Niterói. Hoje (12), o escritor e pesquisador, André Diniz, secretário municipal de Ações Estratégicas, que já foi presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN) e também já atuou como vereador na cidade, informou que a licitação do Cinema será feita ainda no primeiro semestre de 2022.

“Acertando os últimos ponteiros com a Universidade Federal Fluminense e os projetistas para licitação do Cinema Icarai no primeiro semestre de 2022! Agradecendo Leonardo Guelman e Paulo César da EMUSA”, escreveu André em sua rede social.

Fotos: Reprodução Rede Social André Diniz

No próximo dia 20 de janeiro, completa 77 anos que o cinema abriu as portas pela primeira vez, com 866 lugares exibindo o filme “A Canção do Deserto”, com Dennis Morgan e Irene Manning. E em 2006 encerrou suas atividades, quando era gerido pelo grupo Severiano Ribeiro. Em 2011, o prédio foi desapropriado e incorporado ao patrimônio da UFF. Para a reabertura do espaço, o MEC liberou R$ 1 milhão para a universidade.

“A nova estrutura também será a sede da Orquestra Sinfônica da Universidade. O projeto para a reforma está aprovado no Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) e em processo de aprovação no Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). Para a conclusão da aprovação estadual é solicitado um projeto de restauração, devido aos detalhes e cuidados patrimoniais necessários. Este projeto será entregue para que as obras se iniciem já em janeiro de 2022”, declarou Antonio Claudio Nóbrega, reitor da UFF, em seu Facebook.

Pelo projeto inicial, o Cine Icaraí terá uma sala de espetáculos (teatro, shows e apresentações de orquestras) com 300 lugares. Esse espaço também poderá ser usado como sala de cinema, aumentando sua capacidade para 400 espectadores. O local vai abrigar ainda outras duas salas de projeção, com capacidades para 160 lugares e 58 lugares respectivamente, e um espaço para quatro restaurantes e vista panorâmica para a Praia de Icaraí.