Velório e cremação de Glória Maria serão restritos

Atendendo a um desejo da própria jornalista, e confirmado pela assessoria de imprensa da TV Globo, o corpo da jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), será velado em uma cerimônia íntima, apenas por amigos e familiares mais próximos.

Porém, segundo informações do site PurePeople, logo após o velório o corpo será cremado no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, em uma cerimônia ainda mais restrita prevista para acontecer nesta sexta-feira (03).

A jornalista estava afastada do “Globo Repórter” há mais de três meses, por conta do tratamento. O último programa apresentado por ela foi a edição do dia 5 de agosto de 2022. Ela trabalhava no “Globo Repórter” há 12 anos.

Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2). Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, tratando um câncer. Em meados de 2022, ela começou um tratamento, após metástases no cérebro, mas, infelizmente, ele deixou de fazer efeito nos últimos dias. Gloria deixa duas filhas, Maria e Laura