Velório de Stuessel Amóra acontece neste sábado no Parque da Colina

O velório do empresário e ambientalista Stuessel Amóra, que faleceu ontem (1), acontece neste sábado (2) no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói. A cerimônia está prevista para começar por volta de meio-dia e vai até às 16h. Como era o desejo de Stuessel, seu corpo será cremado.

O falecimento de Stuessel Amóra gerou comoção em Niterói e centenas de pessoas estão usando as redes sociais para homenageá-lo, destacando sua trajetória de vida, marcada pela ética, correção e grande idealismo. O prefeito Axel Grael decretou luto oficial de três dias no município.

“Meu querido colega de NPOR .Amigo de toda vida que DEUS o receba em seu Reino”, escreveu Jose Raymundo Martins Romeo, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense.

O vereador Marcos Sabino também enviou mensagem de condolências à família através da página do jornalista Jourdan Amóra, diretor de A TRIBUNA e Jornal de Icaraí e irmão de Stuessel.

“Que Deus o receba em seus braços de amor! Meus Sentimentos”, comentou.

Dayse Monassa fez questão de homenagear o amigo

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, também usou as redes sociais para homenagear o amigo. “Uma figura forte, amiga, sincera e de posicionamento! Conheci Stuessel nos anos 1986 quando ele foi o prefeito distrital da Região Oceânica. Muitos desafios e pouca estrutura, mas era a pessoa certa no momento certo para cumprir a missão de administrar a Região Oceânica”, escreveu ao postar uma foto junto com o amigo.