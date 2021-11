Velório de Marília Mendonça será aberto ao público

O velório da cantora Marília Mendonça será realizado no ginásio Goiânia Arena. A chegada do corpo, que já foi liberado do IML, está previsto para às 10h e, inicialmente, será para os amigos e familiares. A equipe da cantora, anunciou que das 13h às 16h o local será aberto para os fãs que desejarem dar o último adeus. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade da capital goiana, haverá cortejo do ginásio Goiânia Arena até o Cemitério Parque Memorial. O sepultamento, que contará apenas com familiares, está previsto para as 17h30.

A artista morreu em um acidente de avião na sexta-feira (5), em Minas Gerais. Além da cantora, o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias; o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana morreram no acidente.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) disse nas redes sociais que colocou o espaço do ginásio a disposição da família. “Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local”, disse o governador.

Além da cantora, Abicieli Silveira Filho, assessor e tio de Marília, também será velado no mesmo local e horário.

A Prefeitura de Goiânia informou que vai reforçar a fiscalização de trânsito e as orientações aos motoristas na região do Goiânia Arena devido ao velório. O estacionamento Norte do estádio Serra Dourada será liberado para os veículos do público. A entrada das autoridades será pelo acesso Sul. A entrada principal do Ginásio Arena será somente para pedestres.