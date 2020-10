Velejadores de comunidades de Niterói disputam 70ª Regata Santos-Rio

Raquel Morais

A tradicional disputa de Vela de Oceano no Brasil, Regata Santos-Rio, que esse ano está na 70ª edição, vai contar com niteroienses na competição. A largada está marcada para dia 23, na Baía de Santos, às 10h30min, e a comunidade do Cavalão e do Preventório estão torcendo pelo título. Ao todo serão 70 barcos com cerca de 500 velejadores de todo o Brasil e pelo menos dois desses serão ocupados por niteroienses: veleiro Bravo e Sexta-Feira.

As competições vão acontecer nas classes ORC, IRC, BRA-RGS e BRA-RGS Clássicos, Bico de Proa e Mini 6.50 e Multicascos. O comandante do veleiro Bravo, o instrutor de vela Alex Sandro de Carvalho, 31 anos, também está animado para a disputa. Ele vai ao mar com mais seis atletas disputando pela classe ORC e para ajudar nesse projeto, o ex-morador do Preventório montou uma vaquinha online para juntar verba para ajudar no custeio para essa participação.

“Em 2017 e em 2019 não pude participar da regata por falta de orçamento e agora estamos contando com apoio para juntar esse dinheiro. Já temos R$ 4,3 mil e a meta é R$ 8 mil. Sempre fui apaixonado pelo mar, mas não tinha o conhecimento do esporte em si, da vela como instrumento de educação. E através da vela que consegui ter uma direção na vida”, contou o ex-aluno do Projeto Grael.

Como premiação, todos os vencedores da história vão receber uma salva de tiros de canhão do Navio-Veleiro Cisne-Branco. A solenidade será na altura do Pier dos Pescadores, que fica em Santos. Além disso também terá a apresentação de uma fragata da Marinha do Brasil. Quem quiser ajudar pode fazer através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/lifemar-na-70-regata-santos-x-rio