Veleiro para coletar e monitorar água da Baía de Guanabara entra em fase de teste

Já está em fase de testes o veleiro F-Boat, desenvolvido em Niterói, movido com energia solar e eólica e que será utilizado para coletar e monitorar água da Baía de Guanabara. A embarcação atualmente passa por observação do funcionamento e reparos na visão computacional, substituição de controle e hardware mais robusto, além de melhorias nos sensores de vento da embarcação.

O F-Boat conta com assistência de inteligência artificial para garantir sua autonomia de 24 horas por dia durante os sete dias da semana. É o primeiro veleiro autônomo movido a energia limpa desenvolvido pela Universidade.



O professor do Instituto de Computação, Esteban Walter Gonzales Clua, atua na construção do projeto e explicou de qual forma será benéfico para os estudos sobre questões ambientais. “Pretendemos que o barco, uma vez pronto e funcionando como um veículo autônomo, seja um laboratório tanto para questões de meio ambiente, onde possamos cada vez mais embarcar novos sensores e novas estratégias de monitoramento, até permitir que qualquer grupo da Universidade, ou de fora, possa utilizá-lo como plataforma”, declarou o responsável por parte da criação do veleiro.

Para velejar sozinho, o F-Boat precisa de sensores como anemômetro e biruta, indicadores de velocidade e direção do vento. As informações são levadas para o computador também instalado dentro do veleiro, traçando assim as melhores estratégias em termos de posicionamento do leme e vela. O sistema de bateria incluído serve para alimentar os instrumentos eletrônicos – sensores e atuadores da embarcação – e a propulsão elétrica, utilizada esporadicamente, quando o vento não pode mover a embarcação ou para manobras mais precisas, em que a vela não consiga atuar independente.



O teste com sonda paramétrica está previsto para ocorrer até o final do ano. Pretende-se ainda, ao longo dos próximos meses, agregar tecnologias ao F-boat, por meio de sensores de microplásticos criados por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), visando aproximá-lo de um modelo de laboratório aquático.

A embarcação foi desenvolvida através do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), parceria entre a Prefeitura de Niterói, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Euclides da Cunha (FEC). Pelos Departamentos de Engenharia Elétrica (TEE-UFF), Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (TGH-UFF) e do Instituto de Computação (IC-UFF) da UFF.



Desafio Solar Brasil (DSB) – Em março, Niterói foi sede da competição de barcos movidos a energia solar, que reuniu estudantes, técnicos e professores com equipes de diversos estados brasileiros, O Desafio Solar foi realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria do Clima, e foi um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram 14 equipes participantes. Um dos objetivos do evento foi chamar a atenção para a importância da utilização de energia limpa e sustentável e baixa utilização de carbono no dia a dia.