VelaShow acontece em Niterói este fim de semana

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói – SMEL, realizará entre os dias 20 e 22 de maio, a segunda edição da VelaShow. A exposição, que será realizada no Clube Naval Charitas, em Niterói, trará à cidade um evento totalmente dedicado à modalidade da vela náutica com as maiores novidades da vela de oceano, regatas e palestras.

Este ano o evento receberá mais de 50 representantes de marcas relacionadas ao mundo náutico, como estaleiros, veleria, empresas de charter, embarcações expostas e outros. Tudo isso com uma vista panorâmica, que se estende das encostas da cidade de Niterói até a entrada da baía, tendo como cenário ao fundo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

O evento VelaShow estreou em abril de 2019, no Centreventos de Itajaí (SC). Os organizadores tiveram uma resposta positiva do mercado brasileiro na vela e após o sucesso da edição catarinense, a feira, aposta no fator Rio de Janeiro para receber mais visitantes. A região é um eixo importante de negócios náuticos.

Fotos: Divulgação

Além da exposição, também está confirmada a 2ª Regata VelaShow. A edição deste ano da regata de raia passará em frente as praias de Niterói, para confraternizar com regateiros e também aqueles iniciantes nas competições de vela oceânica.

As inscrições para a regata são gratuitas e os barcos elegíveis devem se inscrever no site da VelaShow, até às 23:59 do dia 19 de maio, ou no estande da regata no evento, nos dias 20 e 21 de maio, até uma hora antes do horário previsto para sua regata. O Aviso de Regata também está disponível para download no site do evento.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, apoiar o evento é reforçar a modalidade que destaca Niterói no cenário esportivo.

“Estamos muito satisfeitos em poder apoiar a edição do VelaShow 2022, evento que vai unir as belezas naturais da nossa cidade, o glamour das regatas e consolidar ainda mais a modalidade que é destaque no cenário esportivo nacional com grandes expoentes da Vela”, disse Luiz Carlos Gallo.

De acordo com o organizador do evento, Paulo Cardoso, o VelaShow é uma maneira de ativar o sonho das pessoas. Encontrar palestrantes com experiência no meio, em todos setores, isso faz muita diferença.

”É uma experiência de manhã até a noite no VelaShow. Vejo os participantes falando de uma peça durante horas! O pessoal curte mesmo e é diferente do que já podemos vivenciar. A intenção das cabines nos barcos para as pessoas entrarem é justamente trazer a experiência para as pessoas de um veleiro, que nunca tiveram essa oportunidade”, disse.

Para mais informações sobre o evento acesse o link.