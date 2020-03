Veja os postos de saúde que terão atendimento drive-thru em Niterói

A campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) terá inicio nesta segunda gritar e irá até o dia 23 de maio. Devido à pandemia de coronavírus, os idosos de Niterói, poderão ser atendidos dentro de seus carros, sem precisar entrar nos postos de saúde.

Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Sua transmissão e distribuição global são fáceis, além de ser um dos problemas de saúde pública no país. A doença pode ser causada pelo vírus Influenza A, B e C e a principal forma de prevenção é a vacinação. A vacina possui os componentes que protegem contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

É bom lembrar que ela não protege contra o novo Coronavírus.

Veja abaixo os postos de saúde com atendimento drive-thru:

REGIÃO DE PENDOTIBA

Policlínica do Largo da Batalha-

Rua Ver.Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

UB Santa Bárbara – Rua Jandira Pereira, 625

REGIÃO OCEÂNICA

Policlínica de Piratininga – Rua Marcolino Gomes Candau, 111 -Piratininga

Policlínica de Itaipu – Est.Engenho do Mato s/nº – Itaipu

PRAIAS DA BAÍA

Policlínica Almir madeira- rua Professor HErnani Melo, 103, São Domingos

Policlínica Carlos Antônio da Silva – Rua Jansen de Melo, s/n – São Lourenço

Policlínica Sérgio Arouca – Praça Vital Brazil, s/n Santa Rosa

REGIÃO NORTE

Policlínica Guilherme T. March – rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca

Policlínica da Engenhoca – Rua João Brasil, s/n, Engenhoca

UBS da Engenhoca – Rua Coronel Guimarães, 724