Veja os casos atualizados de COVID-19 em Niterói

Niterói tem hoje (03) 65 casos confirmados, dos quais 18 estão hospitalizados sendo 10 em UTI, e 23 em isolamento domiciliar. Existem, até o momento, 23 recuperados e um morto. O prefeito Rodrigo Neves ressaltou o crescimento de óbitos no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, em comparação com Niterói.

“Em 22 de março, um dia antes de começarmos o isolamento social em Niterói, nós tínhamos um óbito na cidade do Rio de Janeiro e um em Niterói. Hoje o Rio tem 36 mortes e Niterói não registrou mais nenhuma. Graças à conscientização da maioria dos cidadãos, que estão fazendo o isolamento social, nós estamos conseguindo vencer essa batalha contra o coronavírus. O ato de ficar em casa, levado a sério pela população de Niterói, está fazendo a diferença”.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, informou que a vacinação contra gripe segue suspensa, enquanto o município espera a chegada de uma nova carga do ministério da saúde, prevista para segunda-feira. Por isso, a campanha será retomada na terça-feira.