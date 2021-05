Veja o vídeo: “Bolsonaro até 2026”

Manifestação em Copacabana pedindo Bolsonaro até 2026

Enquanto o Brasil chora por mais de 400 mil vidas perdidas na pandemia da Covid-19, com o Plano Nacional de Imunização caminhando em passos lentos, e municípios e estados lutando para tentar conscientizar as pessoas da necessidade das medidas de distanciamento e isolamento social, simpatizantes do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizam diversas manifestações Brasil afora, com muitas aglomerações que favorecem à transmissão do novo coronavírus, neste sábado (01), feriado do dia do trabalhador. A pauta desses manifestantes é a mesma do presidente> sua permanência no poder. Ao que bradam, pelo menos, até 2026.

Em Copacabana, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, manifestantes determinavam que a hashtag “bolsonaro2026” deveria ser utilizada daqui por diante pelos apoiadores do presidente da República.

Em Niterói, manifestantes ocuparam a Praia de Icaraí, causando congestionamento no trânsito, chegando a atrapalhar o fluxo de ambulâncias.