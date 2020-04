Veja o boletim desta quarta ( 22) dos casos de Covid-19 em Niterói

Segundo o boletim informado pela prefeitura na noite desta quarta-feira, há 242 casos de Covid-19 confirmados em moradores de Niterói, dos quais: 80 em isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 47 hospitalizados, 15 em UTI; 16 óbitos; 99 recuperados. “Os bairros com o maior número de casos confirmados são 89 em Icaraí, 20 no Fonseca, 17 em Santa Rosa, 16 no Barreto, 13 no Centro, 11 em Itaipu, 8 no Centro, 8 na Engenhoca, 7 em Camboinhas e 7 no Ingá”, disse o prefeito.

MAIS LEITOS — O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que conseguiu uma importante vitória ontem para manter achatada a curva de mortes do coronavírus no município. “Trata-se de um convênio assinado com a UFF para garantirmos no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) mais 18 leitos. Serão mais seis CTIs com mais seis leitos com respiradores, que serão fundamentais para os próximos dias”, afirmou o secretário.